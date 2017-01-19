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19 Январь 2017 г.

Эксперты ООН ожидают роста российской экономики на 1% в 2017 году

Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ) считает, что в 2017 году ВВП РФ вырастет на 1% после падения на 0,8% в 2016 году. Таким образом, в 2017 году экономика России впервые с 2014 года возобновит рост, передает ТАСС.

Ранее в ДЭСВ оценивали сокращение российской экономики по итогам прошлого года на 0,6%. Основными факторами, влияющими на российскую экономику, эксперты называют цены на нефть и санкции, препятствующие доступу к капиталу.

При этом в 2018 году темпы роста ВВП составят 1,5%, прогнозируют эксперты всемирной организации. В ДЭСВ также ожидают дальнейшего сокращения инфляции в России. В текущем году она может составить 6,6%, уменьшившись до 4,7% в 2018 году. По расчетам экономистов ООН, в 2016 году уровень инфляции в России составил 7,2% против 15,5% в 2015 году.

Ранее на этой неделе свою оценку по динамике ВВП России за прошлый год улучшил МВФ, оставив без изменений прогнозы на текущий и будущий годы. Аналитики МВФ считают, что в 2016 году российская экономика сократилась на 0,6%, а не на 0,8%, как предполагалось в октябре прошлого года.

Как и в октябре, МВФ ожидает роста российской экономики в 2017 году на 1,1%, а в 2018 году - на 1,2%.

Лилия Ларина
Теги: экономика
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