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17 Январь 2017 г.

Министр труда: зарплаты в 2017 году будут расти, а безработица останется на прежнем уровне

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин рассказал в интервью "Российской газете", что номинальные и реальные зарплаты россиян в наступившем году будут расти, а безработица останется на прежнем уровне. По его словам, рост зарплат не собираются обеспечивать за счет сокращения кадров.

Правительство при этом не планирует регулировать зарплату руководителей в госкомпаниях и госкорпорациях.

"Это коммерческие компании, а в бизнесе нельзя регулировать заработную плату", - пояснил министр, отвечая на вопрос, не планируется ли законодательно ограничивать зарплаты руководителей, их замов и главных бухгалтеров в госкомпаниях - ООО и АО.

Ранее в правительстве обещали "привязать" зарплаты руководителей госкомпаний к результатам их работы, но критерии для этого пока не разработаны.

Топилин также считает, что рост зарплат будет отмечен уже по итогам 2016 года. "Сыграет в этом роль и реализация указов президента об увеличении заработной платы в бюджетном секторе", - сказал он.

Министр заверил, что указы главы российского государства Владимира Путина, касающиеся повышения оплаты труда бюджетников, выполнят.

По словам Топилина, безработица "будет колебаться в рамках показателей 2016 года".

Министр не исключил, что в 2017 году наконец поставят точку в вопросе выбора модели накопительной части пенсии. При этом, по его словам, "время для повышения пенсионного возраста еще не пришло". "Хотя бы потому, что у нас пока не настолько продолжительный период получения пенсии и население к такому решению не готово", - объяснил Топилин.

"В Министерстве финансов считают, что это должен быть обязательный элемент. А мы считаем, что добровольный, поскольку доходы у людей не очень высокие и они не растут так быстро, чтобы можно было легко изъять их часть и направить - в силу закона, а не выбора гражданина - в накопительную компоненту", - пояснил министр суть разногласий.

Кроме того, Минфин предлагает "всех россиян автоматически подписать на уплату этих взносов, но с правом отказаться через специальное заявление", отметил Топилин. Сам он считает, что обращаться с заявлением нужно для вступления в систему.

Лилия Ларина
Теги: рынок труда
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