Состояние восьми мультимиллиардеров превышает состояние половины человечества

17 Январь 2017 г.

Международное объединение Oxfam в очередной раз обратилось к участникам предстоящего экономического форума в Давосе, который состоится 17-20 января, с призывом принять меры для преодоления глобального неравенства, сообщает newsru.com.

В приуроченном к открытию форума докладе Oxfam говорится, что восемь самых богатых людей планеты владеют около 400 млрд евро, тогда как в распоряжении 3,6 млрд беднейших людей мира - 384 млрд евро. Возглавляет список самых богатых людей планеты основатель Microsoft Билл Гейтс; его состояние, согласно данным Forbes, оценивается в 75 млрд долларов.

Другие члены "великолепной восьмерки": испанский бизнесмен, основатель сети магазинов Zara Амансио Ортега (67 млрд), инвестор Уоррен Баффет (60,8 млрд), мексиканский предприниматель Карлос Слим (50 млрд), создатель Amazon Джефф Безос (45,2 млрд), создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг (44,6 млрд), сооснователь Oracle Ларри Элисон (43,6 млрд), а также медиамагнат и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг (40 млрд).

В прошлогоднем докладе сообщалось, что собственность беднейших 3,6 млрд человек примерно равна совокупному состоянию 62 богачей. Информация поменялась в основном за счет новых данных из Индии и Китая.

Oxfam призывает мировых лидеров перейти от пустых разговоров вокруг проблемы и начать делать реальные шаги для преодоления этой угрожающей тенденции. В организации прогнозируют, что в случае дальнейшего промедления в мире будет расти недовольство неравенством, что, в свою очередь, приведет к еще более кардинальным политическим изменениям вроде выхода Великобритании из состава Евросоюза и избрания президентом Соединенных Штатов Дональда Трампа.

"Это неприлично, что такое богатство сосредоточено в руках нескольких людей, когда десятая часть населения планеты живет на менее чем два доллара в день", - заявила исполнительный директор Oxfam Винни Бьянима, которая будет участвовать в работе Всемирного экономического форума в Давосе. По ее мнению, такое неравенство и жизнь в нищете сотен миллионов людей приводят к подрыву демократии и к расколу в обществе.

Oxfam была основана в британском городе Оксфорд в 1942 году как Оксфордский комитет помощи голодающим (англ. Oxford Committee for Famine Relief). Выросшее из него объединение Oxfam International действует с 1995 года и официально зарегистрировано в Гааге. Сейчас оно включает около двух десятков гуманитарных организаций из Великобритании, Ирландии, США, Канады, Австралии, Гонконга, Бельгии, Нидерландов, Франции и других государств, работающих по всему миру.

Целями Oxfam являются защита прав человека, помощь беднейшим слоям населения, борьба с несправедливостью, установление справедливых правил международной торговли, а также ограничение и сокращение торговли оружием.