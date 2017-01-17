Центробанк выявил в прошлом году более 1500 "черных кредиторов"

17 Январь 2017 г.

В 2016 году Банк России выявил около 1600 "черных кредиторов", которые под видом микрофинансовых организаций незаконно выдавали потребительские займы по ставкам около 900% годовых. Это в четыре раза больше, чем годом ранее, пишет газета "Известия".

В 2016 году ЦБ РФ усилил активность в борьбе с такими компаниями, направляя в прокуратуру, Министерство внутренних дел и Федеральную антимонопольную службу по 300-400 обращений ежеквартально. Поводом стало повышенное внимание к деятельности нелегальных кредиторов со стороны Генпрокуратуры, которая на фоне многочисленных скандалов и роста числа жалоб граждан потребовала от регулятора навести порядок на рынке микрофинансирования.

В 2015 году таких обращений было около 400.

Банк России смог выявить больше полутора тысяч "черных кредиторов" благодаря внедрению новых методов, отмечает издание. Так, регулятор в тестовом режиме запустил программу выявления таких компаний по рекламе в интернете.

Легальные микрофинансовые организации включены в специально созданный реестр регулятора, выдают микроссуды по ставкам около 600% годовых и используют законные методы взыскания.

"Черные кредиторы" устанавливают ставки по кредитам, которые приближаются к 1000%, и нередко прибегают к уголовно преследуемым методам взыскания. За нелегальную деятельность подобные организации могут быть оштрафованы на сумму до 500 тыс. рублей. Кроме того, такие компании могут демпинговать на этапе выдачи займа, а за просрочку устанавливать неподъемные штрафы.

По словам экспертов, с которыми пообщалось издание, клиенты, незнакомые с нюансами работы микрофинансовых организаций, могут не отличить "белую" компанию от "черной", к тому же многие руководствуются не условиями займа, а скоростью принятия решения по его выдаче, наличием у организации сайта и колл-центра, а также рекомендациями друзей. Кроме того, мошенники могут предъявить гражданам и фальшивое свидетельство о включении в реестр.

С 1 января 2017 года начисляемые по договору потребительского микрозайма проценты не могут превышать трехкратный размер суммы долга. Ограничение касается договоров, заключенных начиная с этого года, а также если срок возврата по договору не превышает одного года.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий увеличение этой суммы до 5 млн рублей при рецидиве.

ЦБ РФ заявляет, что ведет борьбу с нелегальными кредиторами с 1 июля 2014 года, когда вступили в силу закон "О потребительском кредите (займе)" и поправки в ГК РФ, направленные в том числе и на ограничение их деятельности.

При этом полгода назад регулятор признал, что "в области потребительских займов высока активность нелегальных кредиторов, а люди, обращающиеся к ним, почти гарантированно становятся жертвами мошенничества".

В феврале 2016 года на фоне многочисленных скандалов, связанных с действиями коллекторских агентств, Генпрокуратура потребовала от ЦБ навести порядок на рынке микрофинансирования. По ее данным, из 17 тыс. поднадзорных ЦБ организаций (МФО, кредитно-потребительские кооперативы, ломбарды) в 2014-2015 годах выездными проверками было охвачено всего лишь 0,2% от общего числа. Многие из участников рынка вообще не предоставляли в ЦБ никакой отчетности.

Банк России в ответ заявил, что собирается проработать вопрос внесения поправок в действующее законодательство, цель которых - увеличение штрафов для нелегальных кредиторов.