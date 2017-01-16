Захарова рассказала о попытке вербовки дипломата в США при покупке лекарства для Примакова

16 Январь 2017 г.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о попытке разведывательных служб США несколько лет назад завербовать российского дипломата, который покупал лекарства для экс-премьера Евгения Примакова, передают "Вести.ru".

Необходимый Примакову препарат можно было приобрести только в США, рассказала Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" в эфире телеканала "Россия-1". Семья и близкие экс-премьера собрали около 10 тысяч долларов, лекарство было заказано по официальным каналам через практикующего врача, деньги были переведены, и российский дипломат пришел в магазин, чтобы забрать лекарство и переправить его в Москву.

"К нему подошли сотрудники американских спецслужб, которые сопроводили его в подвал магазина, там не работала сотовая связь. Он не мог связаться ни с консульством, ни с посольством, ни со своими коллегами. Они продержали его там час. То, о чем они с ним говорили, больше было похоже на попытку вербовки, нежели на адекватный разговор: его запугивали тем, что взяли его на обороте медицинских средств и лекарственных препаратов", - рассказала Захарова.

При этом, по ее словам, все было сделано легально. "Врач, через которого заказывали это лекарство, до сих пор работает, к нему не было применено никаких действий со стороны силовых ведомств США", - отметила она.

По данным представителя МИД, примерно через час дипломату удалось позвонить в российское загранучреждение, откуда за ним приехали дипломаты. "Препарат был изъят, и деньги не вернули до сих пор", - подчеркнула Мария Захарова.

Позже, когда российская сторона связалась с Госдепартаментом США, ведомство Джона Керри сделало все возможное, чтобы лекарство было доставлено. Но, к сожалению, время было упущено, рассказала Захарова. "Нашему дипломату пришло предписание покинуть страну, потому что он, по мнению американских спецслужб, занимался оборотом незаконных лекарственных препаратов", - добавила она.

Евгений Примаков - российский государственный и общественный деятель, дипломат, академик Российской академии наук (РАН), востоковед-арабист, в 1980-е годы возглавлял Институт востоковедения РАН и Институт экономики и международных отношений. В 1989 году занял пост председателя Совета Союза Верховного Совета СССР, в 1990 году стал членом Президентского совета СССР, в 1991 году занял пост члена Совета безопасности СССР.

В сентябре 1991 года возглавил Службу внешней разведки СССР, а в январе 1992 года президент РФ Борис Ельцин назначил его директором Службы внешней разведки России. С января 1996 года по сентябрь 1998 года был министром иностранных дел РФ. С сентября 1998 года по май 1999 года Примаков занимал пост председателя правительства РФ. Умер 26 июня 2015 года.