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Под Бишкеком разбился грузовой самолет турецкой авиакомпании
В Киргизии при заходе на посадку в аэропорт "Манас" в Бишкеке в понедельник, 16 января, потерпел крушение грузовой самолет Boeing-747-400 авиакомпании Turkish Airlines, который летел из Гонконга. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника Центра управления кризисными ситуациями МЧС республики Мухаммеда Сварова.
Авиакатастрофа произошла в 7:31 по местному времени (в 4:31 по Москве). Boeing следовал из Гонконга в Стамбул и должен был дозаправиться в аэропорту "Манас". По данным Министерства транспорта страны, самолет упал на жилые дома дачного поселка Дача-Суу, в 1,5-2 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта "Манас".
В результате катастрофы, по предварительным данным, погибли 37 человек, включая четырех членов экипажа, сообщается на сайте МЧС республики. Большинство погибших - жители поселка.
"В результате падения самолета есть человеческие жертвы и пострадавшие. По предварительным данным, по информации на 11:24 (8:24 мск) около 15 домов разрушено и погибли 37 человек. Возгорание на грузовом самолете локализовано", - говорится в сообщении.
ТАСС в Министерстве здравоохранения республики сообщили, что еще восемь человек госпитализированы с места аварии в тяжелом состоянии, в том числе шестеро детей. Как выяснилось, пилот Boeing выжил после падения самолета, однако полученные им травмы оказались настолько тяжелыми, что он скончался по дороге в больницу.
"Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Киргизии заявили, что в числе доставленных в больницы пострадавших - трое детей в возрасте семи, 13 и 15 лет. "Практически у всех в диагнозе обозначены политравмы: ожоги, травмы головы, позвоночника", - добавил источник.
На место происшествия прибыли первый вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев, глава МЧС Кубатбек Боронов и министр транспорта Жамшитбек Калилов.
Названа предварительная причина катастрофы. Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов сообщил ИА "24.kg" предварительную причину авиакатастрофы. По его словам, разбившийся Boeing не вписался в посадочную полосу аэропорта "Манас". Ранее сообщалось, что крушение могло произойти из-за сложных погодных условий.
В свою очередь, источник в аэропорту "Манас" сообщил "Интерфаксу", что самолет мог не вписаться в ВПП из-за сильного тумана в условиях плохой видимости.
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