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16 Январь 2017 г.

Минфин и Минэкономразвития готовят отмену льготной ставки НДС - СМИ

Минфин и Минэкономразвития хотят заменить льготную ставку НДС, которой облагаются продукты первой необходимости, на адресную помощь малоимущим гражданам, пишет газета "Ведомости". Изданию об этом рассказали четыре федеральных чиновника.

Льготным НДС в размере 10% вместо 18% в России облагаются основные продукты питания, товары для детей, книги и лекарства. Из-за того, что с этих товаров взимается льготная ставка НДС, бюджет теряет около 150 млрд рублей в год, рассказал газете один из собеседников.

На совещаниях у первого вице-премьера Игоря Шувалова Минфин предлагал поднять льготную ставку НДС в 2017 году до 12%, а с 2019 года увеличивать ее на два процентных пункта (п. п.), пока она не сравняется с обычной ставкой НДС в 18%.

При этом бедным гражданам предлагалось выдавать адресную помощь в размере 1500 рублей.

Еще двое собеседников газеты говорят, что чиновники отмечают неэффективность льготной ставки. По словам одного из них, она также дорого обходится бюджету.

Для введения адресных субсидий нужно создать базу данных о домохозяйствах, ввести пилотный проект в отдельных регионах и только потом отменять льготу. Этот механизм прорабатывают в финансовом блоке правительства, рассказал один из собеседников газеты. Минфин пока не просчитывал социальный и инфляционный эффект отмены льготного НДС, отметил еще один источник.

Минэкономразвития и представитель вице-премьера Ольги Голодец на запросы "Ведомостей" не ответили.

Лилия Ларина
Теги: налоговые льготы
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