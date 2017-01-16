Успешные российские губернаторы пожаловались на нехватку полномочий и стимулов

16 Январь 2017 г.

В ходе Гайдаровского форума во время дискуссии "Новая региональная политика", на которой в четверг председательствовал глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, российские губернаторы пожаловались на нехватку полномочий и стимулов для развития регионов. В этом они обвинили политику центральных властей, в частности Минфина, которые, по их мнению, отнимают у успешных регионов мотивацию к развитию, пишет газета "Ведомости".

Как пояснил изданию политолог Константин Костин, система территориального развития сейчас обсуждается. Никакой политической проблемы в том, что говорят губернаторы, нет, дискуссия стала публичной, поскольку приближается точка принятия решения и они продвигают свою позицию, считает эксперт. "Какая доктрина будет принята, мы поймем через год, поскольку она станет одной из основных тем президентской кампании", - полагает Костин.

Реакция федеральной власти на такие заявления часто раздраженно-уважительная, считает политолог Михаил Виноградов: "С одной стороны, в этом видят фронду. С другой - часто фрондирующие губернаторы карьерно более успешны, чем молчуны". Центру, по словам эксперта, всегда сложно определить, где в таких заявлениях очевидные демарши, где - указание на концептуальные проблемы текущего курса, а где - элемент лоббистского торга.

С другой стороны, в Казани, например, полагают, что на форуме оформился "бунт губернаторов" против Минфина: главы регионов-доноров один за другим присоединяются к президенту Татарстана, который эмоционально раскритиковал межбюджетную политику федерального центра.

"Чтобы управлять территорией, ты должен управлять кадрами и у тебя должны быть деньги. Если какой-то инструмент отсутствует, то схема не работает", - заявил во время дискуссии президент Татарстана Рустам Минниханов, добавив, что в 2016 году из бюджета республики на нужды других регионов было перераспределено 8 млрд рублей.

Эти вопросы давно витают среди региональных глав. Недаром, как отмечает казанское агентство "Свежий ветер", Минниханов в конце декабря прошлого года на сессии Госсовета Республики Татарстан раскритиковал нововведения федералов, назвав их "раскулачиванием".

В ходе Гайдаровского форума выяснилось, что не только Татарстан такой до отчаяния смелый, остальные регионы-доноры также накопили множество претензий. И вот наконец они собрались, чтобы открыто пожаловаться, отмечает агентство.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов подтвердил, что в такой ситуации губерниям проще оставаться дотационными.

"Не дай бог, вы добьетесь резкого роста бюджетных доходов - вы сразу вылетаете из всех программ поддержки, которые используются для дотационных регионов, и получаете заоблачное софинансирование адресных программ", - сказал губернатор.

Ему ответил глава Красноярского края Виктор Толоконский, заявивший, что целью проводимой центром политики является "поддержание стабильности экономических и социальных процессов", а не мотивация успешных регионов к развитию.

Одновременно Толоконский предложил, например, вернуть на федеральный уровень 8% налога на прибыль, оставшегося в регионах, получив взамен хотя бы 2% НДС, который легче спрогнозировать. "С новым производством коррелирует только налог на добавленную стоимость. Я никогда с высокотехнологичной экономики не получу отдачу в прибыли", - приводит слова Толоконского агентство ТАСС.

В дискуссии под председательством руководителя совета ЦСР Алексея Кудрина участвовали президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Владимирской области Светлана Орлова, врио губернатора Калининградской области, самый молодой представитель губернаторского корпуса Антон Алиханов, глава Красноярского края Виктор Толоконский, руководитель Калужской области Анатолий Артамонов и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

В ходе форума был представлен и новый рейтинг "Инновационный бизнес в регионах России", подготовленный РАНХиГС совместно с Ассоциацией инновационных регионов. Основной целью рейтинга является выявление условий и результатов развития высокотехнологичного бизнеса для определения потенциальных точек несырьевого роста экономики.

На примере нескольких субъектов Федерации были показаны их конкурентные преимущества и проблемы, что может активно использоваться региональными властями для оценки целевых приоритетов. Первое место в рейтинге заняла Москва, второе - Санкт-Петербург, третье - Татарстан.

Для расчета версии рейтинга бралось 29 индикаторов, среди которых - число патентных заявок, удельный вес компаний, осуществляющих инновации, объем привлеченных инвестиций и другие показатели.