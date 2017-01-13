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"Я уверен, в наступившем году будет лучше, чем в прошлом. Но без вашей поддержки невозможно ничего было бы сделать. И я стараюсь опираться на людей и делать так, чтобы страна была крепче"."Я уверен, в наступившем году будет лучше, чем в прошлом. Но без вашей поддержки невозможно ничего было бы сделать. И я стараюсь опираться на людей и делать так, чтобы страна была крепче".
Президент России Владимир Путин.
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13 Январь 2017 г.

Путин сменил главу Адыгеи

Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил премьер-министра Адыгеи Марата Кумпилова временно исполняющим обязанности главы республики в связи с истечением срока полномочий действующего главы Аслана Тхакушинова, сообщается на сайте Кремля.

Глава Адыгеи единоросс Аслан Тхакушинов, возглавлявший Республику Адыгея с 13 декабря 2006 года, на встрече с президентом в Кремле представил сменщика, рекомендовав президенту премьер-министра республики Кумпилова - своего родственника, передают местные СМИ.

Согласно кремлевской стенограмме, Тхакушинов подвел такой итог своей деятельности на посту главы республики: "Исполнилось десять лет моей работе, а с [Муратом Кумпиловым] - восемь лет. Хорошие показатели экономики: он экономику вел, он в курсе всех дел. Анонимки на нас писали одинаково. (Смех.) Работали одинаково".

Путин поблагодарил его за работу и пообещал приехать в Адыгею. "Мы построили 344 новых объекта, среди них - мы будем открывать в январе, максимум в феврале - стадион, стрелковый тир и зал борьбы дзюдо имени Владимира Невзорова, нашего воспитанника", - рассказал Тхакушинов. "Приеду еще", - заверил президент.

Кумпилова он напутствовал так: "Говорить вам ничего не нужно про республику, сами все хорошо знаете, знаете задачи, которые стоят перед республикой с точки зрения развития, задачи, решение которых ожидается людьми. Человек вы опытный. Надеюсь, что этот тандем продолжится у вас и будет эффективно функционировать. Желаю вам успехов".

Лилия Ларина
Теги: отставки и назначения
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