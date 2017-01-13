Отслужившим в армии будут платить повышенное пособие по безработице

13 Январь 2017 г.

Минтруд предложил платить повышенное пособие по безработице мужчинам, отслужившим в армии, пишет "Российская газета".

Министерство подготовило соответствующие поправки в закон. Они предполагают, что мужчина может претендовать на повышенную выплату, если до службы в армии он работал полный рабочий день не менее 26 недель, а после возвращения встал на учет в службу занятости.

Там же предлагается, что если мужчина работал неполное время, но более длительный период и в перерасчете на полноценную рабочую неделю получится 26 недель, он также сможет претендовать на максимальное пособие.

Сейчас пособие по безработице ограничено рамками 850-4900 рублей. Есть, правда, законопроект Минздрава, который предполагает увеличение максимального пособия практически вдвое.

Однако человек, проработавший как минимум 26 недель, уволившийся не "по статье" и вставший на учет в службу занятости в течение года после этого, может претендовать на пособие в размере 75% от утраченного заработка, но не более 4900 рублей. А тот, кто ищет работу впервые или имеет длительный перерыв (более 12 месяцев), могут рассчитывать только на 850 рублей.

Как говорится в пояснительной записке к поправкам в закон о занятости, разработан этот законопроект для того, чтобы привести действующее законодательство в соответствие с постановлением Конституционного суда.