КУРСЫ ВАЛЮТ
USD59,3700
EUR63,1222
GBP72,3423
курс ЦБ РФ на 14 января
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-18°
Облачно
вечер -15°,  ночь -10°,  утро -9°
ЦИТАТА ДНЯ
"Я уверен, в наступившем году будет лучше, чем в прошлом. Но без вашей поддержки невозможно ничего было бы сделать. И я стараюсь опираться на людей и делать так, чтобы страна была крепче"."Я уверен, в наступившем году будет лучше, чем в прошлом. Но без вашей поддержки невозможно ничего было бы сделать. И я стараюсь опираться на людей и делать так, чтобы страна была крепче".
Президент России Владимир Путин.
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
Зима, Башкортостан
Зима, Башкортостан
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Лента новостей /
13 Январь 2017 г.

ВЦИОМ: 23% россиян получают зарплату в конвертах

Зарплата 10% россиян полностью состоит из "черного нала", еще 13% получают часть дохода официально, а часть - "в конвертах". Это следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

70% респондентов заявили, что полностью получают зарплату по официальной ведомости.

В 2016 году доля тех, кто получает свой доход официально, менялась в пределах от 71% до 77%, в ноябре-декабре она составляла 74%. Авторы опроса также отмечают, что в конце 2016 года актуальность проблемы безработицы для россиян снизилась.

По мнению эксперта ВЦИОМ Олега Чернозуба, объективные показатели безработицы, а также отражение этого явления общественным сознанием говорят нам о том, что угроза потери работы в настоящее время не является фактором, определяющим поведение и настроения россиян.

"На протяжении последних месяцев эти показатели улучшались. Вместе с тем не стоит забывать, что подобная же ситуация складывалась и в конце 2015 года, однако уже в феврале-марте 2016 она заметно ухудшилась," - отметил эксперт.

Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен 24-25 декабря 2016 года в 130 населенных пунктах 46 регионов России среди 1,6 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Лилия Ларина
Теги: заработная плата
53 Оценить новость:  0  0
Отправить
13 Январь 2017 г.
Путин сменил главу Адыгеи
13 Январь 2017 г.
Ассанж согласится на экстрадицию в США в обмен на помилование информатора WikiLeaks
13 Январь 2017 г.
Проценты по рублевым депозитам в банках РФ продолжают снижаться
13 Январь 2017 г.
Отслужившим в армии будут платить повышенное пособие по безработице
12 Январь 2017 г.
Роскосмос назвал вероятную причину крушения космического корабля "Прогресс МС-04"
12 Январь 2017 г.
Госдума в первом чтении приняла законопроект о декриминализации побоев в семье
12 Январь 2017 г.
Глава МИД Канады готова работать с Россией, несмотря на пребывание в санкционном списке
12 Январь 2017 г.
Тиллерсон назвал условие признания Крыма российским
12 Январь 2017 г.
Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики на этот год
11 Январь 2017 г.
Суд в Иркутске отстранил от должности замминистра, задержанную по делу о "Боярышнике"