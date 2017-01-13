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ВЦИОМ: 23% россиян получают зарплату в конвертах
Зарплата 10% россиян полностью состоит из "черного нала", еще 13% получают часть дохода официально, а часть - "в конвертах". Это следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
70% респондентов заявили, что полностью получают зарплату по официальной ведомости.
В 2016 году доля тех, кто получает свой доход официально, менялась в пределах от 71% до 77%, в ноябре-декабре она составляла 74%. Авторы опроса также отмечают, что в конце 2016 года актуальность проблемы безработицы для россиян снизилась.
По мнению эксперта ВЦИОМ Олега Чернозуба, объективные показатели безработицы, а также отражение этого явления общественным сознанием говорят нам о том, что угроза потери работы в настоящее время не является фактором, определяющим поведение и настроения россиян.
"На протяжении последних месяцев эти показатели улучшались. Вместе с тем не стоит забывать, что подобная же ситуация складывалась и в конце 2015 года, однако уже в феврале-марте 2016 она заметно ухудшилась," - отметил эксперт.
Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен 24-25 декабря 2016 года в 130 населенных пунктах 46 регионов России среди 1,6 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.
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