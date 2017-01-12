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Роскосмос назвал вероятную причину крушения космического корабля "Прогресс МС-04"
Наиболее вероятной причиной крушения космического корабля "Прогресс МС-04", потерпевшего аварию в начале декабря, стала неисправность третьей ступени ракеты-носителя. В конце прошлого года обломки "Прогресса", включая баки для воды, электромотор и жестяной фрагмент, были найдены в Туве.
"Наиболее вероятная причина аварии - вскрытие бака "О" третьей ступени ракеты-носителя в результате воздействия элементов, возникших при разрушении двигателя 11Д55 вследствие возгорания и дальнейшего разрушения насоса окислителя", - говорится в сообщении госкорпорации (цитата по "Интерфакс").
По данным Роскосмоса, причиной возгорания насоса окислителя могло стать возможное попадание посторонних частиц в полость насоса или возможное нарушение технологии сборки двигателя 11Д55 (несоответствие зазоров между шнеком и втулкой, между плавающими кольцами и крыльчаткой, возможный дисбаланс и биение ротора).
В Роскосмосе отметили, что в результате аварии произошло нештатное механическое разделение третьей ступени ракеты-носителя и транспортного грузового корабля. "Падение фрагментов ракеты космического назначения произошло в труднодоступном горно-лесистом районе в приблизительно 100 км западнее города Кызыл (Республика Тыва) без причинения материального ущерба наземной инфраструктуре", - напомнили в ведомстве.
Ранее источник агентства на Байконуре сообщил журналистам, что авария космического грузовика "Прогресс МС-04" была спровоцирована повреждением двигательной установки при нештатном отделении третьей ступени. "После отделения корабля от третьей ступени ракеты-носителя ее двигатель по неустановленной причине не отключился, а продолжил работу. В результате третья ступень ударилась о корабль и критически повредила его двигательную установку", - рассказал собеседник.
В середине декабря прошлого года специалисты Роскосмоса обнаружили в Туве четыре фрагмента космического корабля "Прогресс МС-04". Были найдены баки для воды, электромотор и жестяной фрагмент. Тогда пресс-секретарь главы республики Шолбана Кара-оола Долаана Салчак подчеркнула, что, по словам экспертов, все обломки не представляют никакой угрозы для населения и окружающей среды.
Грузовой космический корабль "Прогресс" потерпел крушение над Тувой 1 декабря. Специалисты Роскосмоса начали работу в Туве 6 декабря. Они поблагодарили власти республики за оказанную помощь и призвали жителей в случае обнаружения после схода снега новых обломков сразу же сообщать об этом в оперативные службы.
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