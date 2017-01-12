Госдума в первом чтении приняла законопроект о декриминализации побоев в семье

12 Январь 2017 г.

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о декриминализации семейных побоев и переводе их в разряд административных правонарушений. В документе содержатся поправки в статью 116 УК РФ, которая с июля 2016 года переводит побои в разряд административных правонарушений, при этом оставляя побои, совершенные близкими родственниками, в сфере уголовного преследования, передает РИА "Новости".

"Если вы шлепнули своего расшалившегося малыша, вам грозит до двух лет лишения свободы. А если ваш сосед побил вашего ребенка - все закончится административным наказанием", - привела пример законодательного парадокса заместитель главы комитета Совфеда по законодательству Елена Мизулина. Она также назвала старый "закон о шлепках" актом ненависти по отношению к семьям с детьми, заявив, что он нарушает принцип соразмерности наказания.

По мнению Мизулиной, существующая правовая база поощряет необоснованное вмешательство в семейные дела. "Ссадина, синяк у ребенка могут стать хорошим основанием прийти в семью с проверкой и даже возбудить уголовное дело в отношении родителей", - подчеркнула сенатор.

Отметим, что инициативу о переводе семейных побоев в разряд административных преступлений критикуют 44% россиян. При этом среди тех, кто не одобряет законодательную инициативу, каждая вторая (50%) женщина и более трети (36%) мужчин. Сторонники смягчения наказания считают, что супруги должны "сами разбираться".

Как выяснил осенью прошлого года Фонд "Общественное мнение", большинство (77%) россиян считают, что рукоприкладство во время ссор между супругами недопустимо, оправдывают применение физической силы 9% респондентов. При этом 62% опрошенных заявили, что не знакомы с семьями, в которых во время ссор применяется насилие. 3% говорят о личном опыте подобных отношений.

Поддерживают инициативу 23% россиян. Такого мнения придерживаются чаще мужчины (27%), чем женщины (19%). Они объясняют свою точку зрения в том числе тем, что административное наказание - тоже наказание (5%), супруги должны сами разбираться с семейными делами (4%), наказание должно зависеть от степени вины (3%), нужно давать провинившимся шанс (2%).

В ноябре группа депутатов Госдумы от "Единой России" и членов Совета Федерации внесла на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект о декриминализации побоев в отношении близких родственников. В настоящее время побои вне семьи, совершенные впервые, квалифицируются как административное правонарушение, а в семье - как уголовное преступление.

Авторы инициативы подчеркивали, что ранее в России были приняты поправки, согласно которым побои посторонних людей стали квалифицироваться как административное правонарушение. "Наряду с этим в статье 116 УК РФ была установлена ответственность за побои в отношении близких лиц, также статья была дополнена примечанием, содержащим определение "близких лиц", - отмечалось в пояснительной записке к законопроекту.

Новый законопроект направлен на то, чтобы устранить возникший дисбаланс. "Таким образом, побои в отношении членов семьи, других близких лиц будут отнесены к административным правонарушениям", - сказано в проекте закона.

В случае принятия законопроекта побои, нанесенные близким родственникам, "причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий", будут наказываться обязательными работами до 360 часов или исправительными работами на срок до года. Также возможно ограничение свободы на срок до двух лет. Между тем лицо, повторно привлекаемое за нанесение побоев, будет привлекаться уже по уголовному законодательству.

Проект закона внесла группа депутатов-единороссов и членов Совета Федерации. Ранее с такой инициативой выступила бывший депутат Госдумы, ныне член Совета Федерации Елена Мизулина, которая называла нынешние положения статьи "антисемейными". "За шлепок в семье можно получить до двух лет и клеймо уголовника на всю жизнь", - возмущалась сенатор.

Однако правительственная комиссия по законопроектной деятельности ее проект не поддержала, после чего Мизулина предложила лишить кабмин права готовить отзывы на поправки в УК.

В начале ноября сообщалось, что фракция "Единая Россия" создала рабочую группу по разработке законопроекта о декриминализации 116-й статьи, взяв "в союзники" Мизулину. Тем не менее среди нынешних авторов инициативы сенатор не упомянута.