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Глава МИД Канады готова работать с Россией, несмотря на пребывание в санкционном списке
Новый министр иностранных дел Канады Христя Фриланд готова к сотрудничеству с российской стороной, несмотря на то, что находится в санкционном списке России. Фриланд попала в него в 2014 году за свою проукраинскую позицию.
"Я исключительно поддерживаю точку зрения нашего правительства о необходимости взаимодействия со всеми странами мира, в том числе и с Россией", - сказала министр. Отвечая на вопрос о возможном исключении ее из российского списка лиц, которым запрещен въезд в РФ, Фриланд сказала, что "это вопрос к Москве", цитирует ТАСС.
При этом в МИД прокомментировали возможность отмены санкций на взаимной основе. Директор по коммуникациям главы внешнеполитического ведомства Джо Пикирилл заявил изданию Globe and Mail, что исключение Москвой Фриланд из санкционного списка в обмен на снятие Оттавой санкций с России было бы "неравноценным обменом".
В российском МИДе ранее также заявляли, что Россия готова к взаимодействию с Канадой по всем направлениям. При этом там указывали, что первые шаги должна сделать Оттава. "Она (Фриланд) находится под санкциями с 2014 года, это не секрет, - сказал представитель МИД. - Она была внесена в санкционный список в качестве ответной меры, так как Канада ввела ограничения в адрес России, включая официальных лиц… Вопрос исключения ее из ответного санкционного списка - это вопрос взаимности и зеркальности".
В МИДе также отметили, что присутствие Фриланд в стоп-листе не помешает контактам "на международных площадках".
У Фриланд по матери украинские корни и она известна своей жесткой антироссийской позицией в связи с присоединением Крыма с России и конфликтом на Донбассе.
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