Тиллерсон назвал условие признания Крыма российским

12 Январь 2017 г.

Претендент на пост госсекретаря в администрации Дональда Трампа Рекс Тиллерсон назвал условие, при котором США могут признать Крым российским: это возможно только при наличии "более широкого" соглашения, которое уважало бы интересы Украины, передает РИА "Новости".

Об этом Тиллерсон заявил после своего выступления в сенате, в котором подчеркивал, что Россия представляет угрозу для США.

Тему Крыма затронули во время ответов на вопросы сенаторов. Один из них спросил, считает ли Тиллерсон, что "США никогда не должны признать законность аннексии Крыма, как это было с балтийскими республиками".

Кандидат на пост госсекретаря на это ответил: "Единственный способ, при котором это возможно - это более широкое соглашение, уважающее интересы украинского народа. Без него мы никогда не должны признавать (присоединение Крыма)".

Он также подчеркнул, что сейчас считает незаконным присоединение Крыма к России.

Украинский полуостров вошел в состав России по итогам стремительно проведенного референдума весной 2014 года. Тогда за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.