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Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики на этот год
Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста мирового ВВП на текущий год, но ожидает ускорения подъема после слабых показателей 2016 года.
В 2016 году мировая экономика выросла на 2,3% - это самые слабые темпы подъема за посткризисный период. Темпы глобального экономического роста в 2017 году ускорятся до 2,7% на фоне ослабления факторов, сдерживавших экономическую активность в развивающихся странах - экспортерах сырья, при сохранении устойчивого внутреннего спроса в развивающихся государствах - импортерах сырья.
Об этом, как передает ИА "Финмаркет", говорится в обзоре ВБ "Глобальные экономические перспективы" (Global Economic Prospects, GEP).
Прогноз глобального экономического подъема на 2017 год понижен экспертами ВБ по сравнению с июньскими оценками на 0,1 процентного пункта (п.п.). Прогноз на 2018 год также ухудшен на 0,1 п.п. - до 2,9%.
В 2019 году темпы роста мировой экономики сохранятся на уровне 2,9%. В текущем году рост ВВП в развитых странах, как ожидается, составит 1,8% (июньский прогноз - 1,9%), в странах с развивающейся экономикой - 4,2% (июньский прогноз - 4,1%). В 2018 году темпы роста составят соответственно 1,8% и 4,6%, прогнозируют в ВБ.
"После наблюдавшегося на протяжении ряда лет разочаровывающего роста мировой экономики радует появление признаков улучшения экономических перспектив, - пояснил президент ВБ Джим Ён Ким. - Пришло время воспользоваться этим импульсом и увеличить инвестиции в инфраструктуру и человеческий капитал. Это исключительно важно для ускорения устойчивого экономического роста, необходимо для искоренения крайней бедности".
Прогноз ВБ для России остается неизменным по сравнению с ноябрьским докладом об экономике РФ: после падения ВВП на 0,6% в 2016 году ВБ ждет его роста на 1,5%, 1,7% и 1,8% соответственно в 2017-2019 годах.
ВБ сохранил неизменными прогнозы роста ВВП США на 2017-2018 годы на уровне 2,2% и 2,1% соответственно, в 2019 году подъем, как ожидается, составит 1,9%.
Прогноз увеличения экономики еврозоны на текущий год был понижен на 0,1 п.п. - до 1,5%, на следующий год - также на 0,1 п.п., до 1,4%. В 2019 году ВВП, как ожидается, повысится на 1,4%.
ВБ резко улучшил оценку роста ВВП Японии на этот год - до 0,9% с 0,5%, на 2018 год - до 0,8% с 0,7%. Прогноз на 2019 год предусматривает подъем на 0,4%.
При этом прогнозы увеличения китайского ВВП на этот и следующий год сохранены на уровне 6,5% и 6,3%, прогноз на 2019 году предполагает рост на 6,3%.
Всемирный банк (World Bank) - это международная финансовая организация, созданная с целью оказания финансовой и технической помощи развивающимся странам. Сейчас под этой вывеской действуют две организации с многолетней историей: Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международная ассоциация развития.
Вместе с еще тремя организациями (Международная финансовая корпорация, Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций и Международный центр по урегулированию инвестиционных споров) они образуют так называемую Группу Всемирного банка.
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