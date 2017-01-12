Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики на этот год

12 Январь 2017 г.

Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста мирового ВВП на текущий год, но ожидает ускорения подъема после слабых показателей 2016 года.

В 2016 году мировая экономика выросла на 2,3% - это самые слабые темпы подъема за посткризисный период. Темпы глобального экономического роста в 2017 году ускорятся до 2,7% на фоне ослабления факторов, сдерживавших экономическую активность в развивающихся странах - экспортерах сырья, при сохранении устойчивого внутреннего спроса в развивающихся государствах - импортерах сырья.

Об этом, как передает ИА "Финмаркет", говорится в обзоре ВБ "Глобальные экономические перспективы" (Global Economic Prospects, GEP).

Прогноз глобального экономического подъема на 2017 год понижен экспертами ВБ по сравнению с июньскими оценками на 0,1 процентного пункта (п.п.). Прогноз на 2018 год также ухудшен на 0,1 п.п. - до 2,9%.

В 2019 году темпы роста мировой экономики сохранятся на уровне 2,9%. В текущем году рост ВВП в развитых странах, как ожидается, составит 1,8% (июньский прогноз - 1,9%), в странах с развивающейся экономикой - 4,2% (июньский прогноз - 4,1%). В 2018 году темпы роста составят соответственно 1,8% и 4,6%, прогнозируют в ВБ.

"После наблюдавшегося на протяжении ряда лет разочаровывающего роста мировой экономики радует появление признаков улучшения экономических перспектив, - пояснил президент ВБ Джим Ён Ким. - Пришло время воспользоваться этим импульсом и увеличить инвестиции в инфраструктуру и человеческий капитал. Это исключительно важно для ускорения устойчивого экономического роста, необходимо для искоренения крайней бедности".

Прогноз ВБ для России остается неизменным по сравнению с ноябрьским докладом об экономике РФ: после падения ВВП на 0,6% в 2016 году ВБ ждет его роста на 1,5%, 1,7% и 1,8% соответственно в 2017-2019 годах.

ВБ сохранил неизменными прогнозы роста ВВП США на 2017-2018 годы на уровне 2,2% и 2,1% соответственно, в 2019 году подъем, как ожидается, составит 1,9%.

Прогноз увеличения экономики еврозоны на текущий год был понижен на 0,1 п.п. - до 1,5%, на следующий год - также на 0,1 п.п., до 1,4%. В 2019 году ВВП, как ожидается, повысится на 1,4%.

ВБ резко улучшил оценку роста ВВП Японии на этот год - до 0,9% с 0,5%, на 2018 год - до 0,8% с 0,7%. Прогноз на 2019 год предусматривает подъем на 0,4%.

При этом прогнозы увеличения китайского ВВП на этот и следующий год сохранены на уровне 6,5% и 6,3%, прогноз на 2019 году предполагает рост на 6,3%.

Всемирный банк (World Bank) - это международная финансовая организация, созданная с целью оказания финансовой и технической помощи развивающимся странам. Сейчас под этой вывеской действуют две организации с многолетней историей: Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международная ассоциация развития.

Вместе с еще тремя организациями (Международная финансовая корпорация, Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций и Международный центр по урегулированию инвестиционных споров) они образуют так называемую Группу Всемирного банка.