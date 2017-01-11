Суд в Иркутске отстранил от должности замминистра, задержанную по делу о "Боярышнике"

11 Январь 2017 г.

Свердловский народный суд Иркутска удовлетворил ходатайство следствия о временном отстранении от должности заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой, подозреваемой в халатности в связи с массовым отравлением жителей концентратом для ванн "Боярышник", передает ТАСС.

"Суд постановил отстранить от занимаемой должности заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Нефедову Евгению Александровну", - заявил судья Владимир Гилюк. Он отметил, что на период следствия Нефедовой будет назначено пособие в размере прожиточного минимума трудоспособного населения РФ.

Судья согласился с утверждением следствия, что Нефедова, оставаясь в должности, может оказать влияние на ход расследования. Доводы обвиняемой и ее защиты о том, что Нефедова сейчас находится в отпуске и имеет проблемы со здоровьем, суд счел незначительными.

Напомним, 29 и 30 декабря 2016 года районный суд откладывал рассмотрение ходатайства в связи с госпитализацией Нефедовой с гипертоническим кризом.

В настоящее время Евгения Нефедова находится под подпиской о невыезде. Главное следственное управление СКР в рамках расследования массового отравления "Боярышником" выделило в отдельное производство уголовное дело о халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ), возбужденное в отношении Нефедовой.

Следствие считает, что чиновница должна была расторгнуть договор аренды земельных участков с владельцами торговых точек, где реализовывали спиртосодержащую жидкость "Боярышник".

По данным следствия, в результате бездействия замминистра погибли два человека. Общее число жертв, отравившихся концентратом "Боярышник", составляет 76 человек.

Всего по делу о массовых отравлениях задержаны 22 человека, в том числе замглавы иркутского управления Роспотребнадзора Михаил Лужнов, который был госпитализирован с сердечным приступом после задержания. 30 декабря Кировский райсуд Иркутска отказался удовлетворить ходатайство следователя о его аресте. Позже в суд поступила апелляция прокуратуры на это решение.