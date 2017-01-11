СК арестовал имущество Улюкаева более чем на полмиллиарда рублей

11 Январь 2017 г.

Следственный комитет (СК) РФ арестовал имущество экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева на сумму свыше полумиллиарда рублей, заявил заместитель председателя СК Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант". Он также сообщил, что в распоряжении следствия есть фото- и видеоматериалы, на которых зафиксировано, как экс-министр получает взятку в офисе "Роснефти".

"Что касается Алексея Улюкаева, о деле которого вы спрашивали, то у него суд по ходатайству следователей центрального аппарата СКР арестовал 15 объектов недвижимости и принадлежащие ему средства на сумму не менее 564 млн рублей. Отмечу, что следствие продолжает устанавливать имущество обвиняемых для его последующего ареста в целях обеспечения исполнения уголовного наказания", - сообщил Краснов.

Говоря о подтверждении факта получения взятки экс-министром, Краснов заверил: "В распоряжении следствия имеются соответствующие фото- и видеоматериалы. Но в данном конкретном случае следствие посчитало нецелесообразным их распространение в СМИ. А мнение следователя в соответствии с уголовно-процессуальным законом должны учитывать все".

Первое в истории современной России задержание федерального министра произошло 14 ноября 2016 года, напоминает ТАСС. По данным СК, Улюкаев был задержан при получении 2 млн долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" выкупить у государства 50,08% акций "Башнефти". По данным следствия, речь идет о вымогательстве взятки, сопряженном с угрозами в адрес представителей "Роснефти". Экс-министру предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством и в особо крупном размере").

Напомним, президент РФ 15 ноября 2016 года освободил Улюкаева от должности министра в связи с утратой доверия.

По ходатайству следователя суд поместил Улюкаева под домашний арест. 10 января стало известно, что срок следствия по его делу продлен до 15 мая текущего года. Тогда же до 15 апреля продлили домашний арест бывшего министра.