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Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Новый год и Рождество – самые радостные и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро.
В уходящем 2016 году нам удалось многое воплотить в жизнь и еще многое предстоит сделать. Пусть будущий год оправдает наши надежды и принесет в каждый дом благополучие,гармонию и уверенность в завтрашнем дне!
Депутат Сибайского горсовета,
организатор проекта
Денис Назаров.
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Российские миллиардеры разбогатели на $29 млрд после победы Трампа
Такую динамику издание связывает с укреплением рубля и ростом стоимости российских акций.
После победы Дональда Трампа на выборах президента США состояние российских миллиардеров увеличилось на $29 млрд, пишет Forbes. Издание отмечает, что рост связан с укреплением национальной валюты и повышением стоимости российских ценных бумаг.
Так, благодаря росту на 16% акций НОВАТЭКа доля бывшего акционера нефтетрейдера Gunvor Геннадия Тимченко (23%) увеличилась в цене до $1,8 млрд, подсчитали в Forbes. Как отмечает издание, после того, как Тимченко продал принадлежавшие ему 43% в Gunvor, отслеживать изменения в состоянии бизнесмена, большая часть которого стала частной, на ежедневной основе стало сложнее. В списке 200 богатейших бизнесменов России 2016 года по версии Forbes Тимченко занимает пятую строчку с состоянием в $11,4 млрд, на момент публикации материала его состояние оценивается в $15,1 млрд.
Больше всех с 8 ноября 2016 года свое состояние приумножил председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон — стоимость его активов выросла на $1,9 млрд и составила $18,2 млрд. В рейтинге богатейших российских бизнесменов 2016 года Михельсон занимает первое место с состоянием, оцененным в $14,4 млрд.
Состояние председателя совета директоров ПАО «Северсталь» Алексея Мордашова увеличилось на $1,6 млрд, состояние главы НЛМК Владимира Лисина — на $1,4 млрд. При этом последний разбогател примерно на $830 млн в течение первых трех дней после победы Трампа.
«Большая часть сырьевого комплекса получила значительный импульс на фоне выборов в США. Я не знаю, почему люди ставят на положительное влияние Трампа на посту президента. Я не уверен, что обещания, которые он дал, будут легко реализованы. Но опять же, как говорится, рынок всегда прав. Если люди думают, что это так, тогда акции идут вверх», — приводятся в статье слова аналитика Societe General Сергея Донского.
Совокупное состояние российских миллиардеров с момента избрания Трампа увеличилось на $29 млрд — больше, чем у какой-либо другой страны, кроме США, подчеркивает Forbes. Однако, как отмечает издание, в то время, как состояние американского миллиардера после выборов увеличилось в среднем на 2,8%, самые состоятельные россияне разбогатели в среднем на 7,1%.
Издание заключает, что стать еще богаче российским миллиардерам помогло укрепление российского рубля, который в 2016 году вырос на 20% на фоне роста цен на нефть и ожидания улучшения отношений России с Соединенными Штатами.
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