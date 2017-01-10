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"Я уверен, в наступившем году будет лучше, чем в прошлом. Но без вашей поддержки невозможно ничего было бы сделать. И я стараюсь опираться на людей и делать так, чтобы страна была крепче"."Я уверен, в наступившем году будет лучше, чем в прошлом. Но без вашей поддержки невозможно ничего было бы сделать. И я стараюсь опираться на людей и делать так, чтобы страна была крепче".
Президент России Владимир Путин.

Дорогие друзья!

Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Новый год и Рождество – самые радостные и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро.
В уходящем 2016 году нам удалось многое воплотить в жизнь и еще многое предстоит сделать. Пусть будущий год оправдает наши надежды и принесет в каждый дом благополучие,гармонию и уверенность в завтрашнем дне!

Депутат Сибайского горсовета,

организатор проекта

"Вперед, Сибай!" 

Денис Назаров.

 

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10 Январь 2017 г.

Россиян будут штрафовать за неуплату неначисленных налогов по новому закону

С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 2 апреля 2014 года N 52 ("О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"). Закон обязывает всех налогоплательщиков-физлиц в любом случае сообщать в налоговый орган о наличии у них неучтенных недвижимости и транспортных средств.

Неисполнение указанной обязанности будет расцениваться как утаивание собственности от налогов и грозить незадачливым собственникам штрафом в размере 20% от неуплаченной суммы налога, пишет "Российская газета".

Гражданам необходимо самим уведомить налоговых инспекторов о машинах, земельных участках и квартирах до 31 декабря года, следующего за налоговым периодом, в котором они владели таким объектом.

Таким образом, в текущем году новыми штрафами могут покарать всех собственников объектов-невидимок, которые были приобретены в 2015 году. Сообщить о "забытой" собственности можно как лично, предоставив сообщение в любую налоговую инспекцию, так и дистанционно, отправив по почте заказным письмом или передав в электронной форме. Те, у кого зарегистрирован личный кабинет налогоплательщика на сайте Nalog.ru, могут отправить сообщение через этот сервис.

Пользователь личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС России, который хотел бы и дальше получать бумажные уведомления по почте, должен был обратиться к налоговикам с соответствующей просьбой до конца минувшего лета. Для тех, кто этого не сделал, отсутствие бумажных уведомлений тоже не является уважительной причиной для неуплаты.

До вступления в силу нового закона налог исчисляется с года представления сообщения, а после налоговики будут по совокупности рассчитывать налоги на объекты-"невидимки" за три предшествующих календарных года. Конкретная сумма налога будет зависеть от объекта налогообложения. Любые спорные ситуации в ФНС советуют решать, обратившись в налоговый орган, непосредственно администрирующий объект налогообложения, или воспользовавшись интернет-сервисом на сайте службы.

Кроме того, в конце прошлого ноября в России был принят другой закон, вносящий изменения в Налоговый кодекс. Он касается налогоплательщиков из 28 регионов страны, в которых за 2015 год налог на имущество физлиц платится исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости. Закон наделяет региональных законодателей правом самостоятельно устанавливать, что пеню при

Лилия Ларина
Теги: законодательство
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