Россиян будут штрафовать за неуплату неначисленных налогов по новому закону

10 Январь 2017 г.

С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 2 апреля 2014 года N 52 ("О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"). Закон обязывает всех налогоплательщиков-физлиц в любом случае сообщать в налоговый орган о наличии у них неучтенных недвижимости и транспортных средств.

Неисполнение указанной обязанности будет расцениваться как утаивание собственности от налогов и грозить незадачливым собственникам штрафом в размере 20% от неуплаченной суммы налога, пишет "Российская газета".

Гражданам необходимо самим уведомить налоговых инспекторов о машинах, земельных участках и квартирах до 31 декабря года, следующего за налоговым периодом, в котором они владели таким объектом.

Таким образом, в текущем году новыми штрафами могут покарать всех собственников объектов-невидимок, которые были приобретены в 2015 году. Сообщить о "забытой" собственности можно как лично, предоставив сообщение в любую налоговую инспекцию, так и дистанционно, отправив по почте заказным письмом или передав в электронной форме. Те, у кого зарегистрирован личный кабинет налогоплательщика на сайте Nalog.ru, могут отправить сообщение через этот сервис.

Пользователь личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС России, который хотел бы и дальше получать бумажные уведомления по почте, должен был обратиться к налоговикам с соответствующей просьбой до конца минувшего лета. Для тех, кто этого не сделал, отсутствие бумажных уведомлений тоже не является уважительной причиной для неуплаты.

До вступления в силу нового закона налог исчисляется с года представления сообщения, а после налоговики будут по совокупности рассчитывать налоги на объекты-"невидимки" за три предшествующих календарных года. Конкретная сумма налога будет зависеть от объекта налогообложения. Любые спорные ситуации в ФНС советуют решать, обратившись в налоговый орган, непосредственно администрирующий объект налогообложения, или воспользовавшись интернет-сервисом на сайте службы.

Кроме того, в конце прошлого ноября в России был принят другой закон, вносящий изменения в Налоговый кодекс. Он касается налогоплательщиков из 28 регионов страны, в которых за 2015 год налог на имущество физлиц платится исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости. Закон наделяет региональных законодателей правом самостоятельно устанавливать, что пеню при