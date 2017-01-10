КУРСЫ ВАЛЮТ
USD59,8961
EUR63,1125
GBP73,0014
курс ЦБ РФ на 10 января
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-15°
Небольшой снег
вечер -15°,  ночь -15°,  утро -16°
ЦИТАТА ДНЯ
"Я уверен, в наступившем году будет лучше, чем в прошлом. Но без вашей поддержки невозможно ничего было бы сделать. И я стараюсь опираться на людей и делать так, чтобы страна была крепче"."Я уверен, в наступившем году будет лучше, чем в прошлом. Но без вашей поддержки невозможно ничего было бы сделать. И я стараюсь опираться на людей и делать так, чтобы страна была крепче".
Президент России Владимир Путин.

Дорогие друзья!

Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Новый год и Рождество – самые радостные и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро.
В уходящем 2016 году нам удалось многое воплотить в жизнь и еще многое предстоит сделать. Пусть будущий год оправдает наши надежды и принесет в каждый дом благополучие,гармонию и уверенность в завтрашнем дне!

Депутат Сибайского горсовета,

организатор проекта

"Вперед, Сибай!" 

Денис Назаров.

 

СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
Зима, Башкортостан
Зима, Башкортостан
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Лента новостей /
10 Январь 2017 г.

Росстат пересмотрел оценку падения экономики

В декабре Росстат резко увеличил оценку объемов промышленного производства и объявил весь пакет данных за январь - октябрь недействительным, а в понедельник, 9 января, сообщил о существенном пересмотре показателя ВВП за 2015 год, пишет РБК.

Спад, как выяснили статистики после пересчета, составил 3% вместо 3,7%. Показатель за 2014 год сохранился - рост на 0,7%. Причина пересмотра в сообщении Росстата не приводится.

Так российская государственная статистика продолжает выполнять поручение президента России Владимира Путина по ускорению экономики до темпов выше мировых.

Кроме того, как отмечает агентство, в конце 2016 года ЦБ предсказал возврат экономики России к росту ВВП по итогам четвертого квартала года, отметив зафиксированный в ноябре рост всех компонентов индикатора выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности (за исключением розничной торговли).

В начале 2016 года Росстат заявил о пересмотре своих данных по ВВП, и с тех пор в стране фактически отсутствуют публично доступные официальные данные о динамике ВВП по отношению к предыдущему кварталу с устраненными сезонным и календарным факторами за период начиная с 2012 года, напоминает в этой связи экс-зампред ЦБ РФ, старший научный сотрудник Института Брукингса Сергей Алексашенко.

Прошлой весной Росстат перестал публиковать ежемесячные данные о динамике инвестиций в российской экономике, а в ноябре решил пересмотреть данные о динамике промышленного производства за последние пару лет.

"А если к этому добавить то, что со статистикой доходов населения у Росстата традиционно были большие проблемы (чего стоит только учет покупок/продаж валюты населением в части текущих расходов, наряду с покупкой продуктов питания и одежды), то получается весьма печальная картина - по большому счету обоснованно утверждать, куда и с какой скоростью движется "российский экономический корабль" и в каком состоянии находятся его элементы, сегодня невозможно", - резюмирует Алексашенко.

Лилия Ларина
Теги: Росстат
64 Оценить новость:  0  0
Отправить
10 Январь 2017 г.
Российские миллиардеры разбогатели на $29 млрд после победы Трампа
10 Январь 2017 г.
Россиян будут штрафовать за неуплату неначисленных налогов по новому закону
10 Январь 2017 г.
При доставке онлайн-покупок в Россию начали требовать копию паспорта
9 Январь 2017 г.
Поставки российской нефти в Белоруссию могут быть снижены
9 Январь 2017 г.
Крым начал получать газ из Краснодарского края
9 Январь 2017 г.
В Европе из-за аномальных морозов умерли более 20 человек
6 Январь 2017 г.
Минобороны РФ сокращает группировку сил в Сирии
6 Январь 2017 г.
Биржевой курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые за полтора года
6 Январь 2017 г.
Набиуллину назвали лучшим председателем ЦБ 2016 года в Европе
2 Январь 2017 г.
Добыча нефти в России в 2016 году увеличилась до рекордных 547,499 млн тонн