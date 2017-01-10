Росстат пересмотрел оценку падения экономики

10 Январь 2017 г.

В декабре Росстат резко увеличил оценку объемов промышленного производства и объявил весь пакет данных за январь - октябрь недействительным, а в понедельник, 9 января, сообщил о существенном пересмотре показателя ВВП за 2015 год, пишет РБК.

Спад, как выяснили статистики после пересчета, составил 3% вместо 3,7%. Показатель за 2014 год сохранился - рост на 0,7%. Причина пересмотра в сообщении Росстата не приводится.

Так российская государственная статистика продолжает выполнять поручение президента России Владимира Путина по ускорению экономики до темпов выше мировых.

Кроме того, как отмечает агентство, в конце 2016 года ЦБ предсказал возврат экономики России к росту ВВП по итогам четвертого квартала года, отметив зафиксированный в ноябре рост всех компонентов индикатора выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности (за исключением розничной торговли).

В начале 2016 года Росстат заявил о пересмотре своих данных по ВВП, и с тех пор в стране фактически отсутствуют публично доступные официальные данные о динамике ВВП по отношению к предыдущему кварталу с устраненными сезонным и календарным факторами за период начиная с 2012 года, напоминает в этой связи экс-зампред ЦБ РФ, старший научный сотрудник Института Брукингса Сергей Алексашенко.

Прошлой весной Росстат перестал публиковать ежемесячные данные о динамике инвестиций в российской экономике, а в ноябре решил пересмотреть данные о динамике промышленного производства за последние пару лет.

"А если к этому добавить то, что со статистикой доходов населения у Росстата традиционно были большие проблемы (чего стоит только учет покупок/продаж валюты населением в части текущих расходов, наряду с покупкой продуктов питания и одежды), то получается весьма печальная картина - по большому счету обоснованно утверждать, куда и с какой скоростью движется "российский экономический корабль" и в каком состоянии находятся его элементы, сегодня невозможно", - резюмирует Алексашенко.