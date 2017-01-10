При доставке онлайн-покупок в Россию начали требовать копию паспорта

10 Январь 2017 г.

Сразу несколько служб доставки товаров из зарубежных интернет-магазинов предупредили клиентов о необходимости предоставлять скан основных страниц паспорта для получения заказа, пишет РБК.

Так, в сообщении, обнародованном на прошлой неделе на сайте службы доставки покупок из интернет-магазинов BoxBerry, говорилось в частности о том, что с 1 января 2017 года для таможенного оформления посылок физических лиц из-за границы необходимо предоставить скан-копию (фотографию) паспорта, главной страницы и страницы с пропиской или документа о регистрации. Позднее сообщение было удалено из архива новостей сайта.

Американский магазин iHerb, который торгует витаминами, добавками и другими товарами для здоровья, также предупреждает, что таможня или служба доставки может запросить по телефону или электронной почте паспортные данные. В компании обращают внимание на новые правила оформления товаров для личного пользования, введенные ФТС России с 1 января 2017 года. Представитель ФТС не смог оперативно ответить на вопросы агентства.

Представитель "Почты России" заявил РБК, что для покупателей магазинов, официальным партнером которых является предприятие, при условии доставки заказа через него или EMS Russian Post правила оформления и доставки не изменились.

По ним покупатель должен предъявлять оригинал паспорта в момент получения посылки. Как пояснил представитель предприятия, для почтового оператора и коммерческой доставки действуют различные правила, но детали он уточнять не стал.

На прошлой неделе также появились сообщения о том, что китайская торговая площадка AliExpress временно приостановила экспресс-доставку товаров в Россию по линии российской логистической компании SPSR из-за проблем с растаможиванием на границе.

Кроме того, экспресс-доставку в Россию приостановил и английский мультибрендовый магазин одежды Asos, который также работает с SPSR. В сообщении на сайте SPSR говорится о том, что со 2 января 2017 года при выпуске с таможни зарубежных посылок "в индивидуальном порядке также запрашиваются копии паспортов получателей на бумажных носителях".

Чтобы получить доставку в объявленные сроки, SPSR предлагает покупателям предоставить копию паспорта операторам своего контактного центра или ждать звонка специалистов компании.

О том, что с 1 января действительно увеличился объем информации, которую ФТС запрашивает при таможенном оформлении экспресс-посылок, рассказал также заместитель гендиректора оператора таможенных платежей "Мультисервисная платежная система" Андрей Чешко. По его мнению, более жесткие требования к объему информации могут быть связаны с применением дополнительных профилей риска при таможенном оформлении, а не с изменением каких-то имеющихся правил.

Стоит отметить, что информация о том, что ФТС намерена отучить россиян от покупок в зарубежных интернет-магазинах, появилась еще в минувшем октябре. ФТС предложила отказаться от формулировки "товары для личного пользования", что позволит облагать посылки из-за границы НДС и взимать с них пошлины в зависимости от таможенных кодов.