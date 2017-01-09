Поставки российской нефти в Белоруссию могут быть снижены

9 Январь 2017 г.

Министерство энергетики России в I квартале года хочет сократить на 12% экспорт нефти в Белоруссию, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Решение о сокращении экспорта принято из-за того, что сторонам до конца минувшего года не удалось решить спор по выплате долга Минска по газу, считает издание.

По данным этих источников, согласно графику, переданному белорусской стороне 28 декабря, объем поставок составит 4 млн тонн вместо планировавшихся 4,5 млн.

На прошлой неделе Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии приняло решение о повышении тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам на 7,7% - с 267,32 до 287,90 российских рублей за тонну. Новые ставки будут действовать с 1 февраля.

Переговоры о цене газа для белорусских пользователей продолжаются с начала 2016 года. Москва настаивала, что до снятия разногласий оплата должна производиться согласно контракту - 132,77 доллара за 1 тыс. кубометров.

После глобального падения цен на энергоносители Минск же назвал справедливой цену на поставляемый в Белоруссию российский газ в размере 73 долларов за 1000 кубометров (сейчас цена для Белоруссии составляет 132 доллара). С января прошлого года Минск начал платить за поставки российского газа не в полном объеме, а Москва позднее на фоне газового спора сократила поставки нефти в Белоруссию.

В октябре стороны официально заявили о достижении компромисса, после чего вице-премьер РФ Аркадий Дворкович несколько раз говорил, что Россия все еще ожидает оплаты долга. Он составляет 281 миллион долларов и образовался из-за того, что Белоруссия недоплачивала за поставленный газ, считая контрактную цену несправедливой. В октябре стороны объявили о достижении компромисса.

В конце сентября Белоруссия уже заявляла о намерении повысить тарифы на транзит российской нефти в среднем на 50%.

Документ должен был вступить в силу с 11 октября. Однако за день до этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва урегулировали вопрос в сфере поставок энергоносителей. В Минске объявили, что Россия восстановит прежние объемы поставок нефти белорусской стороне, сокращенные с начала года, а Белоруссия отменит решение о повышении тарифов на транзит нефти. В тот же день премьер-министр России Дмитрий Медведев уточнил, что цены на газ для Белоруссии останутся на прежнем уровне.

В середине декабря российский вице-премьер Аркадий Дворкович говорил, что Москва ожидает от Минска оплаты задолженности по газу, которая составляет 281 млн долларов. Долг образовался из-за того, что Белоруссия недоплачивала за поставленное топливо, считая контрактную цену несправедливой.

В конце декабря председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко заявлял, что разрешение нефтегазового спора Белоруссии и России переносится на 2017 год. "Белорусская сторона выдвинула доводы о том, что наши тарифы на прокачку - одни из самых низких из всех участников этого транзита. Мы выставили свои обоснования и хотим увеличить тариф на 20,5%. Российская сторона пока заняла позицию о том, что должно быть в районе 5,5%", - пояснял глава "Белнефтехима" (его заявление цитировал "Интерфакс").

Ранее Россия в обмен на полное погашение газового долга уже обещала де-факто субсидировать из бюджета поставки газа для белорусского энергосектора со второго полугодия 2016 года по первое полугодие 2019 года. Субсидия должна составить примерно 300 млн долларов в год, Минск настаивал на большем объеме.