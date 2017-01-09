Крым начал получать газ из Краснодарского края

9 Январь 2017 г.

Началась поставка газа из Краснодарского края в Крым по новому газопроводу. Пока она идет в рамках пуско-наладочных работ, но уже сейчас Крым не испытывает серьезного энергодефицита из-за похолоданий, заявил РИА "Новости" член комитета по энергетике Госдумы, бывший первый вице-премьер крымского правительства Михаил Шеремет.

"Газ в системе есть. Проводятся пуско-наладочные работы, в рамках которых осуществляется поставка газа с материковой части Российской Федерации. Газа достаточно, давления достаточно, поэтому думаю, что в ближайшее время, в сжатые сроки, "Стройгазмонтаж" закончит пуско-наладочные работы и введет газопровод в штатный режим работы", - сообщил он.

По данным Шеремета, введенные ранее графики ограничения подачи газа на крупных промышленных предприятиях республики уже практически не применяются.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым с материковой части России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам РФ. Полноценные поставки газа должны были начаться после устранения компанией-строителем ряд предписаний со стороны Ростехнадзора.

Газопровод протяженностью 400 километров соединил материковую часть РФ с Крымским полуостровом. Он позволит снабжать газом строящиеся электростанции в Симферополе и Севастополе.