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Президент России Владимир Путин.

Дорогие друзья!

Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Новый год и Рождество – самые радостные и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро.
В уходящем 2016 году нам удалось многое воплотить в жизнь и еще многое предстоит сделать. Пусть будущий год оправдает наши надежды и принесет в каждый дом благополучие,гармонию и уверенность в завтрашнем дне!

Депутат Сибайского горсовета,

организатор проекта

"Вперед, Сибай!" 

Денис Назаров.

 

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9 Январь 2017 г.

Крым начал получать газ из Краснодарского края

Началась поставка газа из Краснодарского края в Крым по новому газопроводу. Пока она идет в рамках пуско-наладочных работ, но уже сейчас Крым не испытывает серьезного энергодефицита из-за похолоданий, заявил РИА "Новости" член комитета по энергетике Госдумы, бывший первый вице-премьер крымского правительства Михаил Шеремет.

"Газ в системе есть. Проводятся пуско-наладочные работы, в рамках которых осуществляется поставка газа с материковой части Российской Федерации. Газа достаточно, давления достаточно, поэтому думаю, что в ближайшее время, в сжатые сроки, "Стройгазмонтаж" закончит пуско-наладочные работы и введет газопровод в штатный режим работы", - сообщил он.

По данным Шеремета, введенные ранее графики ограничения подачи газа на крупных промышленных предприятиях республики уже практически не применяются.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым с материковой части России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам РФ. Полноценные поставки газа должны были начаться после устранения компанией-строителем ряд предписаний со стороны Ростехнадзора.

Газопровод протяженностью 400 километров соединил материковую часть РФ с Крымским полуостровом. Он позволит снабжать газом строящиеся электростанции в Симферополе и Севастополе.

Лилия Ларина
Теги: Крым
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