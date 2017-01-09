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Президент России Владимир Путин.

Дорогие друзья!

Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Новый год и Рождество – самые радостные и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро.
В уходящем 2016 году нам удалось многое воплотить в жизнь и еще многое предстоит сделать. Пусть будущий год оправдает наши надежды и принесет в каждый дом благополучие,гармонию и уверенность в завтрашнем дне!

Депутат Сибайского горсовета,

организатор проекта

"Вперед, Сибай!" 

Денис Назаров.

 

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9 Январь 2017 г.

В Европе из-за аномальных морозов умерли более 20 человек

Число жертв аномальных морозов в странах Европы превысило 20 человек, при этом в статистике обобщены данные не из всех регионов, указывает ТАСС. Среди погибших много бездомных и мигрантов.

Необычайно сильные морозы стали следствием прихода холодных воздушных масс из Скандинавии. В некоторых европейских столицах прошедшая ночь стала самой холодной с начала зимы.

10 человек умерли в Польше, где температура в некоторых регионах опускалась до минус 20 градусов по Цельсию.

В Праге, как сообщают чешские власти, минувшая ночь была самой холодной с начала зимы. Жертвами морозной погоды там стали три человека.

По меньшей мере трое беженцев из-за холодов погибли в Болгарии.

На юго-востоке и в центральной части Италии, где погибли семь человек, идут сильные снегопады.

На юге Германии в горных районах температура воздуха упала до минус 26 градусов Цельсия, на многих автомобильных трассах страны образовался сильный гололед.

В крупнейшем городе Турции Стамбуле выпало до 40 см снега, из-за чего произошел транспортный коллапс, были отменены десятки рейсов из международного аэропорта. В последние дни Турция оказалась во власти морозов и снежных бурь.

В Москве установились аномальные рождественские морозы, столбик термометра минувшей ночью опустился ниже минус 30 градусов Цельсия. Нынешняя зима в российской столице, по данным метеорологов, стала самой холодной за последние 120 лет. Это, впрочем, не помешало провести в воскресенье анонсированный заранее велопарад.

Лилия Ларина
Теги: международная панорама
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