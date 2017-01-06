КУРСЫ ВАЛЮТ
USD60,6569
EUR63,8111
GBP74,5595
курс ЦБ РФ на 31 декабря
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-6°
Небольшой снег
вечер -5°,  ночь -12°,  утро -4°
ЦИТАТА ДНЯ
"Санкции открыли новые возможности для российских компаний. Для бизнеса это стимул начать делать то, что ранее не производили, при этом быть уверенным, что спрос на товар будет. Санкции и изменение курса рубля по отношению к доллару также способствовали увеличению экспортных поставок. Покупать в России стало выгодно. Качество же не уступает иностранным аналогам""Санкции открыли новые возможности для российских компаний. Для бизнеса это стимул начать делать то, что ранее не производили, при этом быть уверенным, что спрос на товар будет. Санкции и изменение курса рубля по отношению к доллару также способствовали увеличению экспортных поставок. Покупать в России стало выгодно. Качество же не уступает иностранным аналогам"
Сергей Фахретдинов, руководитель комитета «Деловой России» по развитию взаимодействия бизнеса и госкомпаний

Дорогие друзья!

Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Новый год и Рождество – самые радостные и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро.
В уходящем 2016 году нам удалось многое воплотить в жизнь и еще многое предстоит сделать. Пусть будущий год оправдает наши надежды и принесет в каждый дом благополучие,гармонию и уверенность в завтрашнем дне!

Депутат Сибайского горсовета,

организатор проекта

"Вперед, Сибай!" 

Денис Назаров.

 

СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
Зима, Башкортостан
Зима, Башкортостан
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Лента новостей /
6 Январь 2017 г.

Биржевой курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые за полтора года

Курс доллара США в ходе торгов на Московской бирже 5 января упал ниже 60 рублей впервые с конца июля 2015 года, передает "Интерфакс".

К 14:15 по московскому времени курс доллара опустился до отметки 59,97 рублей за доллар (-49 копеек к уровню предыдущего закрытия), а к 14:55 валюта США стоила 59,45 рубля. В то же время курс евро опустился до 62,91 рубля за евро (-45,75 копейки), а стоимость бивалютной корзины снизилась на 47,5 копейки по отношению к уровню закрытия среды и составила 61,29 рубля.

Как напоминает Republic, доллар слабеет по отношению к рублю с начала текущего года. Так, 3 января в ходе первых в 2017 году биржевых торгов стоимость американской валюты опустилась ниже 61 рубля, на следующий день доллар подешевел до 60,59 рубля, а в начале торгов 5 января - до 60,02 рубля.

Основным фактором, способствующим укреплению рубля, является рост цен на нефть. 3 января котировки Brent впервые за год превысили 58 долларов за баррель, а 5 января вновь перешли к росту после снижения, зафиксированного 4 января. К 14:30 по московскому времени североморская нефть торговалась на уровне 56,8 доллара за баррель.

Лилия Ларина
Теги: курс рубля
106 Оценить новость:  0  0
Отправить
6 Январь 2017 г.
Минобороны РФ сокращает группировку сил в Сирии
6 Январь 2017 г.
Набиуллину назвали лучшим председателем ЦБ 2016 года в Европе
2 Январь 2017 г.
Добыча нефти в России в 2016 году увеличилась до рекордных 547,499 млн тонн
2 Январь 2017 г.
"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Стамбуле
30 Декабрь 2016 г.
Путин поручил ограничить выдачу потребительских кредитов должникам
30 Декабрь 2016 г.
Трамп прокомментировал введение новых санкций США против России
30 Декабрь 2016 г.
Банки спишут кредиты семьям погибших в катастрофе Ту-154
30 Декабрь 2016 г.
ЦБ обещает за три года вывести регулирование рынка ломбардов на новый уровень
30 Декабрь 2016 г.
Минфин: сильное укрепление рубля нежелательно
29 Декабрь 2016 г.
Бывший губернатор Белых пожаловался, что никак не может жениться в СИЗО