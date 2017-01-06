Биржевой курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые за полтора года

6 Январь 2017 г.

Курс доллара США в ходе торгов на Московской бирже 5 января упал ниже 60 рублей впервые с конца июля 2015 года, передает "Интерфакс".

К 14:15 по московскому времени курс доллара опустился до отметки 59,97 рублей за доллар (-49 копеек к уровню предыдущего закрытия), а к 14:55 валюта США стоила 59,45 рубля. В то же время курс евро опустился до 62,91 рубля за евро (-45,75 копейки), а стоимость бивалютной корзины снизилась на 47,5 копейки по отношению к уровню закрытия среды и составила 61,29 рубля.

Как напоминает Republic, доллар слабеет по отношению к рублю с начала текущего года. Так, 3 января в ходе первых в 2017 году биржевых торгов стоимость американской валюты опустилась ниже 61 рубля, на следующий день доллар подешевел до 60,59 рубля, а в начале торгов 5 января - до 60,02 рубля.

Основным фактором, способствующим укреплению рубля, является рост цен на нефть. 3 января котировки Brent впервые за год превысили 58 долларов за баррель, а 5 января вновь перешли к росту после снижения, зафиксированного 4 января. К 14:30 по московскому времени североморская нефть торговалась на уровне 56,8 доллара за баррель.