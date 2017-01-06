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"Санкции открыли новые возможности для российских компаний. Для бизнеса это стимул начать делать то, что ранее не производили, при этом быть уверенным, что спрос на товар будет. Санкции и изменение курса рубля по отношению к доллару также способствовали увеличению экспортных поставок. Покупать в России стало выгодно. Качество же не уступает иностранным аналогам""Санкции открыли новые возможности для российских компаний. Для бизнеса это стимул начать делать то, что ранее не производили, при этом быть уверенным, что спрос на товар будет. Санкции и изменение курса рубля по отношению к доллару также способствовали увеличению экспортных поставок. Покупать в России стало выгодно. Качество же не уступает иностранным аналогам"
Сергей Фахретдинов, руководитель комитета «Деловой России» по развитию взаимодействия бизнеса и госкомпаний

Дорогие друзья!

Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Новый год и Рождество – самые радостные и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро.
В уходящем 2016 году нам удалось многое воплотить в жизнь и еще многое предстоит сделать. Пусть будущий год оправдает наши надежды и принесет в каждый дом благополучие,гармонию и уверенность в завтрашнем дне!

Депутат Сибайского горсовета,

организатор проекта

"Вперед, Сибай!" 

Денис Назаров.

 

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6 Январь 2017 г.

Набиуллину назвали лучшим председателем ЦБ 2016 года в Европе

Британский журнал The Banker, посвященный международным финансам, назвал Эльвиру Набиуллину лучшим председателем Центробанка 2016 года в Европе за успешную работу в условиях экономического кризиса, передает РИА "Новости". The Banker выходит в Лондоне и принадлежит компании The Financial Times Ltd.

По мнению издания, главе ЦБ России приходилось "маневрировать" в условиях экономического кризиса, на который наложились девальвация рубля и проблемы в банковском секторе. "Но сильная рука председателя Эльвиры Набиуллиной помогла вывести страну из трудностей", - говорится в материале.

The Banker отмечает, что к началу 2016 года инфляция в России достигла 12,9%, что стало максимумом с 2008 года. По данным Международного валютного фонда, данный показатель с 1992 года никогда не падал ниже 6,1%. Однако благодаря усилиям Набиуллиной темпы роста цен опустились ниже 6% к концу ушедшего года (по данным Росстата, инфляция составила 5,4%).

Снижение уровня инфляции также должно привести к уменьшению процентных ставок, отмечает издание. При этом в 2016 году ключевая ставка Центробанка России уже была снижена на 1 процентный пункт - до 10%.

Издание также отметило предпринятые Набиуллиной шаги в направлении оздоровления банковского сектора. С 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензии более чем у 300 банков, что составляет около 30% от всех кредитных организаций в России. Кроме того, The Banker обращает внимание на совместные с Минфином усилия Банка России по разработке концепции новой пенсионной системы.

Лилия Ларина
Теги: Эльвира Набиуллина
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