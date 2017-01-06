Набиуллину назвали лучшим председателем ЦБ 2016 года в Европе

6 Январь 2017 г.

Британский журнал The Banker, посвященный международным финансам, назвал Эльвиру Набиуллину лучшим председателем Центробанка 2016 года в Европе за успешную работу в условиях экономического кризиса, передает РИА "Новости". The Banker выходит в Лондоне и принадлежит компании The Financial Times Ltd.

По мнению издания, главе ЦБ России приходилось "маневрировать" в условиях экономического кризиса, на который наложились девальвация рубля и проблемы в банковском секторе. "Но сильная рука председателя Эльвиры Набиуллиной помогла вывести страну из трудностей", - говорится в материале.

The Banker отмечает, что к началу 2016 года инфляция в России достигла 12,9%, что стало максимумом с 2008 года. По данным Международного валютного фонда, данный показатель с 1992 года никогда не падал ниже 6,1%. Однако благодаря усилиям Набиуллиной темпы роста цен опустились ниже 6% к концу ушедшего года (по данным Росстата, инфляция составила 5,4%).

Снижение уровня инфляции также должно привести к уменьшению процентных ставок, отмечает издание. При этом в 2016 году ключевая ставка Центробанка России уже была снижена на 1 процентный пункт - до 10%.

Издание также отметило предпринятые Набиуллиной шаги в направлении оздоровления банковского сектора. С 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензии более чем у 300 банков, что составляет около 30% от всех кредитных организаций в России. Кроме того, The Banker обращает внимание на совместные с Минфином усилия Банка России по разработке концепции новой пенсионной системы.