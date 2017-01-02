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Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Новый год и Рождество – самые радостные и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро.
В уходящем 2016 году нам удалось многое воплотить в жизнь и еще многое предстоит сделать. Пусть будущий год оправдает наши надежды и принесет в каждый дом благополучие,гармонию и уверенность в завтрашнем дне!
Депутат Сибайского горсовета,
организатор проекта
Денис Назаров.
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Добыча нефти в России в 2016 году увеличилась до рекордных 547,499 млн тонн
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные центрального диспетчерского управления ТЭК.
Таким образом, в прошлом году уровень добычи нефти в России вырос на 2,5% по сравнению с показателем 2015 года. При этом отмечается, что в феврале 2016 года был на один день больше, чем в феврале 2015 года.
Среднесуточная добыча нефти в России в 2016 году составила более 10,9 млн т. Уровень добычи газа в стране в прошлом году достиг 640 млрд куб. м, что на 0,7% больше показателя 2015 года. Также сообщается, что экспорт российского сырья в страны дальнего зарубежья за год вырос на 7% по сравнению с 2015 годом и составил 235,813 млн т.
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