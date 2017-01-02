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"Санкции открыли новые возможности для российских компаний. Для бизнеса это стимул начать делать то, что ранее не производили, при этом быть уверенным, что спрос на товар будет. Санкции и изменение курса рубля по отношению к доллару также способствовали увеличению экспортных поставок. Покупать в России стало выгодно. Качество же не уступает иностранным аналогам""Санкции открыли новые возможности для российских компаний. Для бизнеса это стимул начать делать то, что ранее не производили, при этом быть уверенным, что спрос на товар будет. Санкции и изменение курса рубля по отношению к доллару также способствовали увеличению экспортных поставок. Покупать в России стало выгодно. Качество же не уступает иностранным аналогам"
Сергей Фахретдинов, руководитель комитета «Деловой России» по развитию взаимодействия бизнеса и госкомпаний

Дорогие друзья!

Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Новый год и Рождество – самые радостные и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро.
В уходящем 2016 году нам удалось многое воплотить в жизнь и еще многое предстоит сделать. Пусть будущий год оправдает наши надежды и принесет в каждый дом благополучие,гармонию и уверенность в завтрашнем дне!

Депутат Сибайского горсовета,

организатор проекта

"Вперед, Сибай!" 

Денис Назаров.

 

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2 Январь 2017 г.

Добыча нефти в России в 2016 году увеличилась до рекордных 547,499 млн тонн

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные центрального диспетчерского управления ТЭК.

Таким образом, в прошлом году уровень добычи нефти в России вырос на 2,5% по сравнению с показателем 2015 года. При этом отмечается, что в феврале 2016 года был на один день больше, чем в феврале 2015 года.

Среднесуточная добыча нефти в России в 2016 году составила более 10,9 млн т. Уровень добычи газа в стране в прошлом году достиг 640 млрд куб. м, что на 0,7% больше показателя 2015 года. Также сообщается, что экспорт российского сырья в страны дальнего зарубежья за год вырос на 7% по сравнению с 2015 годом и составил 235,813 млн т.

Теги: нефть, экономика и бизнес
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