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Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Новый год и Рождество – самые радостные и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро.
В уходящем 2016 году нам удалось многое воплотить в жизнь и еще многое предстоит сделать. Пусть будущий год оправдает наши надежды и принесет в каждый дом благополучие,гармонию и уверенность в завтрашнем дне!
Депутат Сибайского горсовета,
организатор проекта
Денис Назаров.
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"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Стамбуле
Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт, произошедший в ночь c 31 декабря на 1 января в Стамбуле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление боевиков.
Напомним, в новогоднюю ночь неизвестный открыл огонь по гостям стамбульского ночного клуба Reina. Погибли 39 человек, еще несколько десятков граждан получили ранения. Среди погибших была одна гражданка России.
"Исламское государство" - запрещенная в России исламистская террористическая организация. По оценкам ЦРУ, численность группировки - около 30 тыс человек, иракские власти заявляют о 200 тыс. В рядах исламистов состоят граждане 80 государств, в том числе Франции, Великобритании, Германии, Марокко, Саудовской Аравии, США, Канады; РФ, а также других стран СНГ.
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