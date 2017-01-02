"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Стамбуле

2 Январь 2017 г.

Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт, произошедший в ночь c 31 декабря на 1 января в Стамбуле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление боевиков.

Напомним, в новогоднюю ночь неизвестный открыл огонь по гостям стамбульского ночного клуба Reina. Погибли 39 человек, еще несколько десятков граждан получили ранения. Среди погибших была одна гражданка России.

"Исламское государство" - запрещенная в России исламистская террористическая организация. По оценкам ЦРУ, численность группировки - около 30 тыс человек, иракские власти заявляют о 200 тыс. В рядах исламистов состоят граждане 80 государств, в том числе Франции, Великобритании, Германии, Марокко, Саудовской Аравии, США, Канады; РФ, а также других стран СНГ.