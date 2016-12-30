Путин поручил ограничить выдачу потребительских кредитов должникам

30 Декабрь 2016 г.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Банку России к 1 марта 2017 года подумать над тем, как ограничить выдачу потребительских кредитов должникам, сообщает ТАСС.

В перечне поручений содержится поручение правительству и ЦБ представить предложения "об установлении обязанности кредитных организаций и некредитных финансовых организаций проводить проверку наличия у гражданина обязательств по договорам кредита (займа) при выдаче ему потребительского кредита (займа); об ограничении прав кредитора на истребование просроченной задолженности по договору потребительского кредита (займа), в случае если на момент заключения такого договора соотношение размера ежемесячного дохода заемщика и размера его ежемесячного совокупного долгового обязательства превышало предельное значение, устанавливаемое Банком России".

В ЦБ и правительстве должны подумать, на основе каких данных нужно будет принимать решение об отказе в выдаче очередного займа. Это может быть число уже взятых кредитов, общий размер задолженности, наличие просрочек платежей и т. д., поясняет "Российская газета".

В Кремле подчеркнули, что поручение дано по итогам состоявшегося в ноябре 2016 года форума Общероссийского народного фронта (ОНФ). Как отмечает РБК, исполнительный директор проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева предложила "наказывать" банки за выдачу новых кредитов закредитованным должникам.

"Есть такая практика, когда гражданину выдают десятый, двадцатый кредит, и при заработке в 21 тыс. он получает кредит 27 тыс. рублей. Считаете ли вы целесообразным, если бы банк, который выдавал двадцатый кредит, тоже нес ответственность за то, что он делает?" - обратилась Лазарева к главе государства, предложив урезать "аппетиты" банка, выдавшего такому должнику последний кредит. "Можно подумать", - отозвался тогда Путин.

По данным Национального бюро кредитных историй, за девять месяцев 2016 года по наиболее популярным банковским кредитам физическим лицам (кредиты на покупку потребительских товаров, кредитные карты, автокредиты, ипотека) было выдано 2,1 трлн рублей, что на 53% больше, чем за девять месяцев 2015 года, но на 20,8% меньше, чем за аналогичный период 2014 года.

В среднем на одного россиянина приходится сегодня 1,5 кредита, а средний ежемесячный платеж колеблется в районе 12 тыс. рублей.

Что касается просроченных кредитов, в середине декабря 2016 года эксперты ОНФ заявили о продолжающемся росте задолженности. По их подсчетам, средняя задолженность домохозяйства оценивается сейчас в 189,7 тыс. рублей, в том числе просроченная - в 16,2 тыс. рублей. В среднем по России доля просроченной задолженности составляет порядка 8,5%, но в ряде регионов оно выше: в Кемеровской области - 12,2%, в Бурятии - 12,9%, в Карачаево-Черкесии - 14,3%, в Ингушетии - 29,3%.