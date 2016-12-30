Трамп прокомментировал введение новых санкций США против России

30 Декабрь 2016 г.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал введенные США накануне санкции против России из-за хакерских атак.

В команде республиканца полагают, что ограничительные меры, принятые администрацией действующего лидера Соединенных Штатов Барака Обамы, направлены против его преемника. Также Трамп пообещал встретиться с представителями разведки, чтобы подробнее ознакомиться с ситуацией после публикации доклада американских спецслужб о кибератаках из России.

Комментарий новоизбранного президента США по поводу санкций был коротким. "Пришло время для нашей страны перейти к большим и лучшим вещам", - говорится в заявлении Трампа, которое цитирует Politico. "Тем не менее, в интересах нашей страны и ее великого народа я встречусь с лидерами разведывательного сообщества на следующей неделе, чтобы получить новую информацию об этой ситуации", - добавил республиканец.

Ранее Трамп скептически относился к докладам американских спецслужб о вмешательстве России в президентские выборы в США путем взлома серверов Национального комитета Демократической партии, а также почтового ящика Джона Подесты - главы избирательного штаба кандидата-демократа Хиллари Клинтон. Так, в середине декабря избранный президент назвал смехотворными заявления о том, что во время предвыборной кампании ему оказывали помощь хакеры, связанные с российскими властями. Переходная команда республиканца отвергла подобные обвинения, рассматривая их как попытку демократов делигитимизировать свое президентство еще до вступления в полномочия, которое должно произойти 20 января 2017 года.

В свою очередь, Обама после введения санкций призвал всех американцев с опасением относиться к действиям России. Также президент США предупредил о возможном расширении ограничительных мер. "Эти действия (санкции, введенные из-за хакерских атак. - Прим. NEWSru.com) не являются полным ответом на агрессивные действия России. Мы продолжим предпринимать различные действия в то время и в том месте, которое выберем сами, некоторые из них (действий. - Прим. NEWSru.com) не будут публичны", - заявил американский лидер.

Между тем помощник избранного президента Келлиэнн Конуэй считает, что введенные администрацией Обамы санкции в отношении России направлены на деле против Трампа. "Даже те, кто симпатизирует президенту Обаме по большинству позиций, указывают, что то, что он сделал сегодня, является частью мер, которые можно назвать стремлением "загнать в угол" избранного президента Трампа", - цитирует ее заявление телеканал CNN. Конуэй отметила, что "жаль, нельзя не думать, что здесь замешана политика". По ее словам, "это не способ мирного перехода власти на демократической основе".

Министерство финансов США в четверг, 29 декабря объявило о введении новых санкций против России в связи с приписываемыми ей хакерскими атаками. Соответствующий указ подписал президент Барак Обама. В рамках ограничительных мер были объявлены персонами нон-грата 35 российских дипломатов, а также внесены в черный список шесть частных лиц и пять организаций, включая ФСБ и ГРУ. Санкции подразумевают блокирование имущества и запрет на въезд в США.