Банки спишут кредиты семьям погибших в катастрофе Ту-154

30 Декабрь 2016 г.

"Сбербанк" и другие банки приняли решение списать долги и кредиты семьям погибших при крушении военного Ту-154. Об этом решении объявил министр транспорта РФ, председатель комиссии по расследованию авиакатастрофы Максим Соколов.

"Сбербанк" принял решение о списании долгов и кредитов погибших", - цитирует министра РБК. Соколов уточнил, что близким родственникам жертв крушения надлежит подать соответствующие заявления, которые будут приниматься как в "Сбербанке", так и в специально созданных штабах Минобороны и Минтруда.

В пресс-службе "Сбербанка" подтвердили эту информацию: "Правление "Сбербанка" приняло решение о списании кредитов и процентов по ним всех погибших в авиакатастрофе самолета ТУ-154. Родственникам погибших необходимо обратиться по телефону горячей линии 8-800-100-11-66".

Максим Соколов намерен провести соответствующие переговоры и с другими банками. При этом ряд банков уже заявил о намерении оказать помощь пострадавшим. "Буквально на следующий день после трагедии ВТБ24 принял целый комплекс мер по поддержке родственников и близких погибших, включая выплату дополнительных компенсаций, прощение задолженностей и так далее", - пояснили в ВТБ. В "Альфа-банке" также заверили, что если среди погибших пассажиров и членов экипажа окажутся клиенты банка, все долги по кредитам им спишут.

В пресс-службе "Газпромбанка" "Газете.ru" пообещали рассмотреть возможность списания долгов: "Безусловно, "Газпромбанк" планирует рассмотреть возможность списания задолженности клиентов банка, оказавшихся в числе жертв этой трагедии".

По словам министра Соколова, выплата компенсаций родственникам погибших будет производиться в московских отделениях "Сбербанка" даже во время новогодних каникул. "Ряд отделений в Москве будет работать для обеспечения выплат и в новогодние праздники, работа не будет прекращаться даже после 1 января", - уточнил он.

Накануне, 28 декабря, выплаты семьям жертв авиакатастрофы начала страховая компания СОГАЗ. В компании уточнили, что размер выплат семье каждого погибшего военнослужащего составит в общей сложности более 5,8 млн рублей. Ранее предполагалось, что семьи военных могут рассчитывать на 7,8 млн рублей, а гражданских, которых среди жертв было большинство, - максимум на 3 млн рублей.

В ВТБ сообщили о проведении выплат страхового возмещения родственникам погибших с 31 декабря по 8 января.