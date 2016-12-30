ЦБ обещает за три года вывести регулирование рынка ломбардов на новый уровень

30 Декабрь 2016 г.

В следующем году российский ЦБ поменяет механизм регулирования рынка ломбардов, пишет газета "Коммерсант".

Банк России утвердил "дорожную карту" развития рынка ломбардов до 2020 года, при ее разработке были учтены предложения участников рынка, отмечает издание. Из нее следует, что ломбарды, как и другие участники рынка кредитования, смогут устанавливать максимальные ставки по своим займам в зависимости от типа залога, срока и размера займа. Реализовать это нововведение планируется уже в 2017 году.

Сейчас для ломбардов установлено всего два типа показателя полной стоимости кредита (ПСК): по займам под залог автотранспорта (предельное значение на сегодня - 94,521% годовых) и иного имущества (163,095% годовых). По закону ПСК не может превышать рассчитанное ЦБ среднерыночное значение по соответствующей категории займа, применяемое в календарном квартале, более чем на одну треть. Ломбарды указывают ПСК в отчетности, которую они представляют в Банк России.

С 2017 года понятие "иное имущество" будет расшифровано подробнее: ювелирные изделия, бытовая техника и электроника, одежда, антиквариат и т. д. Кроме того, ПСК будет рассчитываться в зависимости от срока и суммы займа.

Регулятор также предложил ломбардам провести исследование рынка на предмет того, какая ставка была в 2014 году для коротких и недорогих займов под залоги, которые быстро теряют в стоимости, и пообещал ее вернуть. По крайней мере, так рассказали изданию представители ломбардов. В пресс-службе ЦБ сообщили, что этот вопрос еще предстоит изучить.

На других рынках такая практика уже используется, и подобная детализация крайне полезна, говорят опрошенные изданием эксперты.

Напомним, в феврале этого года Генпрокуратура потребовала от Центробанка навести порядок на рынке микрофинансирования и разобраться с деятельностью ломбардов. После этого ЦБ сообщил о намерении перейти к постепенному внедрению модели предупреждающего надзора за всеми сегментами рынка микрофинансирования, к которому относят и ломбарды. Цель нововведений - избежать ошибок и нарушений в деятельности поднадзорных организаций.