Минфин: сильное укрепление рубля нежелательно

30 Декабрь 2016 г.

Сильное укрепление национальной валюты нежелательно, избежать его поможет предложенная Минфином бюджетная политика. С таким заявлением, как передает "Интерфакс", в среду выступил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Если мы будем тратить все нефтегазовые доходы на дополнительные расходы, это будет приводить к укреплению курса рубля. Хорошо это или нет? Для нашей промышленности, которая уже привыкла к курсу 60 рублей за доллар, дальнейшее укрепление приведет к снижению конкурентоспособности. Нужно нам сейчас это или нет?" - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Думаю, что дополнительные курсовые колебания, даже в сторону укрепления курса рубля, нам сейчас ни к чему, и считаю, что проводя ответственную бюджетную политику, эти дополнительные нефтегазовые доходы лучше было бы в большем объеме сберечь и сохранить в резервы", - заявил министр.

В мае-июле 2015 года ЦБ скупал на рынке валюту для пополнения золотовалютных резервов (за редким исключением - по 200 млн долларов в день), и тогда часть участников рынка считала, что таким образом регулятор сдерживает укрепление рубля, напоминает агентство.

Банк России это всегда отрицал: курс рубля плавающий, ЦБ таргетирует инфляцию и не ставит задачу влиять на курс. Представитель Минфина - замминистра Алексей Моисеев - в сентябре прошлого года предположил, что ЦБ мог бы возобновить приостановленные в конце июля из-за высокой волатильности покупки валюты на фоне возможного сезонного укрепления рубля на стыке III-IV кварталов. На это регулятор в очередной раз заявил, что его действия с уровнем курса никак не связаны.

"Если тренд есть на ослабление, если тренд есть на укрепление, он может быть и в ту, и в другую сторону - мы ни в коем случае не должны бороться с этим трендом", - говорила тогда председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

В базовом прогнозе на 2017 год ЦБ не предусматривает возможности покупки валюты в резервы. При дорогой нефти Банк России готов рассмотреть возобновление покупок, но только в случае, если это не будет противоречить выполнению цели по обеспечению ценовой и финансовой стабильности.