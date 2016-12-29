Бывший губернатор Белых пожаловался, что никак не может жениться в СИЗО

29 Декабрь 2016 г.

Бывший глава Кировской области Никита Белых, арестованный по делу о якобы получении крупной взятки и содержащийся в столичном следственном изоляторе "Лефортово", пожаловался навестившим его членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), что никак не может жениться, находясь в СИЗО.

"Никита Белых в ходе проверки условий содержания в СИЗО пожаловался, что уже пять месяцев не может заключить брак в СИЗО", - цитирует ТАСС неназванного члена ОНК, контролирующей соблюдение прав человека в местах лишения свободы.

"Я уже измучился, и невеста измучилась, - передал собеседник агентства слова Белых. - Следователь говорит, что разрешение на брак дал, но документы якобы отправил по почте, а в СИЗО они не поступили".

Представители администрации СИЗО со своей стороны утверждают, что документы, подтверждающие разрешение на брак, к ним пока не поступали, добавил член ОНК.

В конце ноября невеста экс-губернатора Екатерина Рейферт сообщила, что свадьба была запланирована еще до ареста Белых, но теперь на пути к заключению брака возникают препятствия со стороны следствия - влюбленные сталкиваются с "невнятными обоснованиями и постоянной потерей документов". При этом Рейферт подчеркнула: "Мы твердо намерены пожениться, это наше гражданское право, гарантированное Конституцией РФ".

Новый адвокат Белых Андрей Грохотов тогда подтвердил журналистам, что "есть волеизъявление на заключение этого брака как со стороны Никиты Юрьевича, так и со стороны Екатерины Рейферт, они ждут официальной регистрации". Говоря о причинах задержки церемонии, он отметил, что "это, наверное, больше вопрос к следствию".

С аналогичными проблемами ранее столкнулись во время пребывания в СИЗО гражданский активист Ильдар Дадин и его избранница Анастасия Зотова, а также экс-глава Mirax Group Сергей Полонский со своей пассией Ольгой Дерипаско. В итоге обе пары благополучно сочетались узами брака.