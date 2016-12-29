Трамп призвал Америку заниматься собственной жизнью вместо введения санкций против России

29 Декабрь 2016 г.

Избранный президент США Дональд Трамп критически отозвался о дополнительных санкциях, которые конгрессмены и президент Барак Обама предлагали ввести из-за якобы имевшего место российского вмешательства в избирательный процесс в Соединенных Штатах.

"Я думаю, что мы должны заниматься собственной жизнью", - заявил Трамп на встрече с журналистами в своем поместье в Палм-Бич, Флорида. Таким образом он ответил на вопрос о том, что он думает о планах администрации Обамы в связи с тем, что представители американской разведки заявляют о санкционированном Москвой вмешательстве хакеров в избирательный процесс в США, пишет The Washington Post.

"Я думаю, что компьютеры сильно усложнили нашу жизнь. Развитие компьютеров зашло так далеко, что никто уже точно не понимает, что происходит. Мы получили скорость, получили много других вещей, но я не уверен, что мы имеем тот уровень безопасности, который нам нужен", - пояснил избранный президент США.

Вопрос о сделанном в среду, 28 декабря, заявлении сенатора Линдси Грэма о необходимости введения санкций против российского лидера Владимира Путина как физического лица также не вызвал у Трампа энтузиазма. "Я не знаю, что он делает. Я не говорил с ним. Как вы знаете, он бегает от меня", - заметил он, имея, по всей видимости, в виду тот факт, что Грэм проиграл Трампу конкуренцию за право представлять Республиканскую партию на выборах президента.

Большая часть вопросов, которые были заданы избранному президенту, касалась того, каким образом он будет дистанцироваться от глобальных интересов своего бизнеса при вступлении в должность. "Это рутинная вещь и не имеет большого значения. Люди знали, что у меня большое дело,большой бизнес в разных сферах. Это гораздо больший бизнес, чем кто-то может представить. Он отличный, но я собираюсь не иметь с ним ничего общего", - ответил миллиардер.

Он также заявил, что намерен "действовать более смело, чем это требуется по закону", потому что "хочет сосредоточиться на стране".

Летом 2016 года выяснилось, что хакеры похитили из систем национального комитета Демократической партии электронную корреспонденцию и передали ее организации WikiLeaks, которая затем опубликовала эти материалы. Из документов следовало, что комитет поддерживал кандидата в президенты Хиллари Клинтон в ущерб ее сопернику, сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу. Разведслужбы США связали кибератаку с Россией, а в начале октября Вашингтон официально обвинил РФ во взломе.

После заявления сенатора Грэма американский телеканал CNN назвал дату введения санкций США за кибератаки со стороны России - утверждается, что об этом решении будет объявлено до конца дня 29 декабря. Помимо дипломатических, предполагаются и некие секретные меры противодействия.

В МИД РФ в связи с новыми санкционными угрозами из США заявили, что если Вашингтон действительно предпримет "новые враждебные шаги", то получит ответ. Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой: "Откровенно говоря, мы уже устали от лжи про "русских хакеров", которая продолжает литься в США с самого верха. Администрация Барака Обамы еще полгода назад запустила эту дезинформацию в стремлении подыграть нужному для себя кандидату на ноябрьских президентских выборах и, не добившись желаемого, ищет оправдание для собственного провала".