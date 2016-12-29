29 Декабрь 2016 г.

Россия, Турция и Иран планируют поделить Сирию на зоны влияния и оставить у власти Башара Асада, утверждает Reuters со ссылкой на проект соглашения между странами. Накануне турецкие СМИ сообщили, что с участием России был согласован план всеобъемлющего перемирия в Сирии. Новые мирные переговоры могут начаться в середине января в столице Казахстана.

Эта договоренность сделает возможным существование региональных автономий внутри федерации, контролируемой алавитами - к ним принадлежит Асад. А также избрание его преемника через несколько лет. По данным источников Reuters, в рамках соглашения между тремя странами полномочия Асада могут быть урезаны. Россия и Турция позволят ему остаться у власти до следующих президентских выборов, а затем он передаст пост менее противоречивому алавитскому кандидату.

По словам Андрея Кортунова, генерального директора Российского совета по международным делам, наблюдается движение в сторону компромисса, несмотря на то, что окончательной договоренности достичь будет трудно. Кортунов утверждает, что есть несколько потенциальных преемников Асада, но имен не называет.

Reuters подчеркивает, что президент России Владимир Путин хочет сыграть решающую роль в попытке согласовать мирное урегулирование конфликта, сначала с Турцией и Ираном. Это должно поддержать его риторику о том, что Россия возвращает себе статус сверхдержавы и серьезного игрока на Ближнем Востоке.

Путин уже заключил ряд закулисных договоренностей со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы облегчить путь к возможному соглашению, заявили несколько источников агентства. По их словам, Москва смогла убедить Иран поверить в идею трехстороннего сотрудничества для содействия миру, заставив Турцию отказаться от своих требований немедленной отставки Асада.

Если Россия сумеет добиться своего, новые мирные переговоры между сирийским правительством и оппозицией начнутся в середине января в Астане, столице Казахстана. Предполагается, что эти переговоры будут проводиться отдельно от других переговоров, в которых посредником выступает ООН, и в них не будут участвовать США. Один из американских источников агентства выразил скепсис по этому поводу: "Я не думаю, что турки и россияне смогут сделать это (проведение политических переговоров) без нас".

Главы внешнеполитических и оборонных ведомств России, Турции и Ирана встретились в Москве 20 декабря и приняли декларацию, устанавливающую принципы, на которых должно основываться любое соглашение в Сирии. По словам российских источников, первым шагом должно стать достижение общенационального перемирия, а затем начало переговоров.