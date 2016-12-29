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29 Декабрь 2016 г.

ФОМ: уменьшилась доля россиян, считающих, что в экономике все плохо

Доля россиян, негативно оценивающих экономическую ситуацию в РФ, снизилась с 54% в январе уходящего года до 45% в декабре, передает "Интерфакс" со ссылкой на опрос фонда "Общественное мнение".

Как показал опрос, проведенный 23-24 июля среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ, Тех, кто называет обстановку удовлетворительной, напротив, стало чуть больше - 45% против 41% в начале года. Хорошей ее считают 6% (в январе было 3%).

42% россиян полагают, что в последнее время экономическая ситуация в стране ухудшается. В обратном уверены 13% опрошенных. Не заметили никаких изменений в этой области 35% респондентов. Затруднились ответить 9%.

Кроме того, по данным опроса, за последний год произошли изменения к лучшему в семейных доходах 21% респондентов. О негативной тенденции в семейном бюджете сказали 39% респондентов. Еще 40% сказали, что ничего из перечисленного с их доходами не произошло.

В целом совокупный доход семей 11% россиян за последний год увеличился, в семьях 36% - уменьшился, у 51% - практически не изменился. По мнению 44% россиян, в ближайший год совокупный доход их семьи практически не изменится. На то, что он увеличится, надеются 16%. В обратном уверены 17%, а 23% затруднились ответить.

При этом, по мнению 57% россиян, расходы их семьи за последний год увеличились. Каждый десятый (11%), наоборот, сказал, что они уменьшились. Менее трети (30%) изменений не заметили. В ближайший год 48% россиян ожидают увеличения своих семейных расходов, 8% - уменьшения, 26% изменений не ждут.

Лилия Ларина
Теги: опросы
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