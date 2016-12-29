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Продажи бытовой химии и парфюмерии рискуют остановиться из-за запретов на спиртосодержащие жидкости
Введенный Роспотребнадзором 30-дневный запрет на розничную продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей крепостью более 25 градусов затронул косметические товары, пишет газета "Коммерсант".
"Дрогери союз", который объединяет региональные розничные сети по продаже парфюмерно-косметической продукции, в письме руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой предупредил о риске возникновения искусственного дефицита косметических товаров и последующем росте цен на них.
Позднее в четверг Роспотребнадзор отверг появившиеся в ряде СМИ предположения о возможном дефиците на рынке косметических средств после запрета на продажу непищевой продукции с содержанием алкоголя свыше 25 градусов. "Риски для качественных товаров от ведущих производителей исключены", - цитирует РИА "Новости" сообщении ведомства.
Опубликованное в понедельник постановление Роспотребнадзора запрещает сроком на 30 дней розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25%. Данная мера стала одним из ответов властей на трагедию в Иркутске: там погибли 77 человек в результате пищевого отравления средством для ванн "Боярышник", содержащим метиловый спирт.
Как поясняет "Дрогери союз", под действие постановления попал широкий спектр косметических товаров. В их числе в некоторых регионах оказались лосьоны, тоники, средства для завивки и укладки волос, дезодоранты и антиперспиранты, лаки для волос и маникюрные лаки, средства для холодной завивки, красящие средства для волос и губ и др.
Компания Procter&Gamble в письме контрагентам предупредила, что под действие постановления Роспотребнадзора попадают 16 наименований ее продукции. В их числе также лосьоны после бритья и аэрозольные дезодоранты-антиперсперанты под маркой Old Spice, тоники Head&Shoulders и Pantene Pro-V и т. д.
Как считает представитель "Дрогери союза" Константин Пьянков, постановление Роспотребнадзора имеет двоякое толкование, несущее коррупционную составляющую. "Исполнение документа отдано на откуп территориальным органам", - объясняет он. Продукция, которую затрагивает документ, по оценке "Дрогери союза", занимает примерно 15% парфюмерно-косметического рынка. Возможные потери ритейла от действия постановления там оценивают в 10 млрд руб. за 30 дней.
Издание напоминает, что по данным Discovery Research Group, Россия занимает 12-е место в мире по объему рынка косметических средств, парфюмерии и товаров по уходу за собой. В 2015 году их продажи составили 8,9 млрд долларов.
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