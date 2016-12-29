500 самых богатых людей на Земле в 2016 году разбогатели на 237 млрд долларов

29 Декабрь 2016 г.

Пятьсот самых состоятельных людей планеты стали богаче в 2016 году на 5,7%, и сейчас их совокупное состояние составляет 4,4 трлн долларов. Лидером в топ-500 стал американский миллиардер Уоррен Баффетт, чье состояние выросло на 19% по сравнению с началом уходящего года, сообщает Bloomberg.

Агентство обращает внимание на резкий рост волатильности, с которым рынки столкнулись в 2016 году. В январе - феврале совокупный капитал 500 наиболее состоятельных бизнесменов быстро сокращался на фоне публикуемой китайскими властями негативной макроэкономической статистики.

На пике падения потери топ-500 предпринимателей по сравнению с началом года оценивались в 382 млрд долларов, после чего их совокупное состояние начало вновь расти.

Референдум по Brexit лишь на время смог остановить этот рост: в июне после победы на референдуме сторонников выхода Британии из Евросоюза состояние топ-500 богачей сократилось на 200 млрд долларов, но уже к концу июля самые состоятельные люди мира полностью компенсировали потери, а в начале сентября их общее состояние превысило 4,5 трлн долларов.

Затем волатильность вновь усилилась, и в результате к 27 декабря совокупное состояние 500 богатейших людей мира опустилось до 4,4 трлн долларов.

"2016 год больше определялся новостями, чем фундаментальными факторами", - пояснил агентству Майкл Коул, президент Ascent Private Capital Management (управляет активами в размере 10 млрд долларов). По его мнению, рынками в настоящее время управляет вера в то, что Трамп ослабит регулирование ряда экономических сфер в США.