|USD
|60,2730
|EUR
|63,0214
|GBP
|73,8887
Нужно ли делать платным въезд в город?читать статью
500 самых богатых людей на Земле в 2016 году разбогатели на 237 млрд долларов
Пятьсот самых состоятельных людей планеты стали богаче в 2016 году на 5,7%, и сейчас их совокупное состояние составляет 4,4 трлн долларов. Лидером в топ-500 стал американский миллиардер Уоррен Баффетт, чье состояние выросло на 19% по сравнению с началом уходящего года, сообщает Bloomberg.
Агентство обращает внимание на резкий рост волатильности, с которым рынки столкнулись в 2016 году. В январе - феврале совокупный капитал 500 наиболее состоятельных бизнесменов быстро сокращался на фоне публикуемой китайскими властями негативной макроэкономической статистики.
На пике падения потери топ-500 предпринимателей по сравнению с началом года оценивались в 382 млрд долларов, после чего их совокупное состояние начало вновь расти.
Референдум по Brexit лишь на время смог остановить этот рост: в июне после победы на референдуме сторонников выхода Британии из Евросоюза состояние топ-500 богачей сократилось на 200 млрд долларов, но уже к концу июля самые состоятельные люди мира полностью компенсировали потери, а в начале сентября их общее состояние превысило 4,5 трлн долларов.
Затем волатильность вновь усилилась, и в результате к 27 декабря совокупное состояние 500 богатейших людей мира опустилось до 4,4 трлн долларов.
"2016 год больше определялся новостями, чем фундаментальными факторами", - пояснил агентству Майкл Коул, президент Ascent Private Capital Management (управляет активами в размере 10 млрд долларов). По его мнению, рынками в настоящее время управляет вера в то, что Трамп ослабит регулирование ряда экономических сфер в США.
Материалы на эту тему:
29 Декабрь 2016 г.
29 Декабрь 2016 г.
29 Декабрь 2016 г.
29 Декабрь 2016 г.
29 Декабрь 2016 г.
28 Декабрь 2016 г.
28 Декабрь 2016 г.
28 Декабрь 2016 г.
На Кубе для борьбы с культом личности приняли закон, ограничивающий использование имени Фиделя Кастро
28 Декабрь 2016 г.
28 Декабрь 2016 г.