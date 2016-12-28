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28 Декабрь 2016 г.

В России проходят испытания нового препарата от рака

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила об испытании нового отечественного препарата от онкологии, который «показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом».

В эфире телеканала «Россия 24» она рассказала, что продолжается вторая фаза клинических исследований отечественного препарата, который показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом.

Министр отметила, что в России «научились делать таргетные препараты для блокады развития той или иной опухоли», – приводит слова главы Минздрава РИА «Новости». В июле 2016 года на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам Вероника Скворцова сообщила о том, что не менее 36 инновационных лекарственных препаратов будут разработаны и внедрены в 2016-2018 годах.

Лилия Ларина
Теги: здравоохранение
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