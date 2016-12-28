В России проходят испытания нового препарата от рака

28 Декабрь 2016 г.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила об испытании нового отечественного препарата от онкологии, который «показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом».

В эфире телеканала «Россия 24» она рассказала, что продолжается вторая фаза клинических исследований отечественного препарата, который показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом.

Министр отметила, что в России «научились делать таргетные препараты для блокады развития той или иной опухоли», – приводит слова главы Минздрава РИА «Новости». В июле 2016 года на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам Вероника Скворцова сообщила о том, что не менее 36 инновационных лекарственных препаратов будут разработаны и внедрены в 2016-2018 годах.