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В России проходят испытания нового препарата от рака
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила об испытании нового отечественного препарата от онкологии, который «показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом».
В эфире телеканала «Россия 24» она рассказала, что продолжается вторая фаза клинических исследований отечественного препарата, который показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом.
Министр отметила, что в России «научились делать таргетные препараты для блокады развития той или иной опухоли», – приводит слова главы Минздрава РИА «Новости». В июле 2016 года на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам Вероника Скворцова сообщила о том, что не менее 36 инновационных лекарственных препаратов будут разработаны и внедрены в 2016-2018 годах.
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