На месте крушения Ту-154 найдены фрагменты тел погибших и еще несколько крупных обломков самолета

28 Декабрь 2016 г.

На месте крушения самолета Минобороны РФ Ту-154 уже четвертый день продолжается поисково-спасательная операция. Найдены еще несколько крупных обломков лайнера, а также останки погибших в авиакатастрофе. Всего за время операции обнаружили более 1,5 тысячи частей воздушного судна и 15 тел жертв трагедии.

Спасатели обнаружили фрагменты тел четырех-пяти погибших в авиакатастрофе, сообщил утром в среду, 28 декабря, источник "Интерфакса" в оперативном штабе на месте ЧС. "Продолжается подъем останков на поверхность. Обнаружены фрагменты нескольких погибших, четырех-пяти человек", - сказал собеседник агентства.

Также на месте крушения найдены еще несколько крупных обломков самолета. "Проводится операция по их подъему", - сказал собеседник "Интерфакса".