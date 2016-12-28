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28 Декабрь 2016 г.

На месте крушения Ту-154 найдены фрагменты тел погибших и еще несколько крупных обломков самолета

На месте крушения самолета Минобороны РФ Ту-154 уже четвертый день продолжается поисково-спасательная операция. Найдены еще несколько крупных обломков лайнера, а также останки погибших в авиакатастрофе. Всего за время операции обнаружили более 1,5 тысячи частей воздушного судна и 15 тел жертв трагедии.

Спасатели обнаружили фрагменты тел четырех-пяти погибших в авиакатастрофе, сообщил утром в среду, 28 декабря, источник "Интерфакса" в оперативном штабе на месте ЧС. "Продолжается подъем останков на поверхность. Обнаружены фрагменты нескольких погибших, четырех-пяти человек", - сказал собеседник агентства.

Также на месте крушения найдены еще несколько крупных обломков самолета. "Проводится операция по их подъему", - сказал собеседник "Интерфакса".

Лилия Ларина
Теги: авиакатастрофа
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