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На Кубе для борьбы с культом личности приняли закон, ограничивающий использование имени Фиделя Кастро
Национальная ассамблея народной власти (однопалатного парламента) Кубы приняла во вторник, 27 декабря, закон, который регламентирует использование имени и изображения недавно скончавшегося лидера кубинской революции Фиделя Кастро, сообщает ТАСС.
"Как выражение воли и политической этики, которые всегда были присущи Фиделю, запрещается использование его имени в наименованиях учреждений, площадей, парков, улиц, проспектов и других общественных мест, а также в любых видах наград, почетных титулов или заслуг" (цитата по ТАСС), - говорится в документе.
Согласно последней воле Кастро, закон также запрещает использование его изображения при возведении памятников, установки бюстов, статуй, памятных досок и так далее. Кроме того, документ накладывает запрет на упоминания любого рода команданте, когда дело касается "коммерческой марки или другого отличительного знака, домена или дизайна в коммерческих или рекламных целях".
Это закон реализуется во избежание развития культа личности команданте на Кубе. Ранее председатель Госсовета и совета министров Кубы Рауль Кастро заявил, что правительство намерено запретитьвозводить памятники Фиделю Кастро или называть улицы именем лидера кубинской революции.
В то же время закон разрешает использование имени исторического лидера Кубинской революции в названиях организаций, которые могут быть образованы "для изучения и распространения его мышления и дела". Также не запрещено деятелям искусства черпать вдохновение в образе Фиделя Кастро и использовать его имя или изображение в своем творчестве - в литературе, музыке, танце, кино, живописи или прикладном искусстве.
Законом разрешается и использование на публичных мероприятиях изображений Фиделя Кастро и его фотографий, сделанных во время революционной деятельности.
Фидель Кастро умер 25 ноября в возрасте 90 лет. На Кубе в связи с его смертью был объявлен девятидневный траур. Тело команданте кремировали, а урну с его прахом захоронили на кладбище в городе Сантьяго-де-Куба.
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