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27 Декабрь 2016 г.

На поднятых из воды обломках Ту-154 и телах жертв катастрофы нет следов взрывчатки

В прессу продолжает поступать информация, исключающая версию теракта на борту самолета Минобороны РФ Ту-154, упавшего в Черное море 25 декабря.

На этот раз стало известно об отсутствии следов взрывчатки, а также свидетельствующих о внешнем воздействии повреждений на фрагментах воздушного судна и телах, поднятых из воды.

Об этом "Интерфаксу" рассказали источники, знакомые с ситуацией. "К настоящему времени эксперты-криминалисты не обнаружили на обломках самолета и телах погибших следов, свидетельствующих о том, что на лайнер могло быть оказано внешнее воздействие", - сказал собеседник агентства. Также исследования останков, поднятых из воды, не выявили следов взрывчатых веществ, добавил источник.

По его словам, "таким образом, версия теракта на данный момент не находит подтверждения".

Лилия Ларина
Теги: авиакатастрофа
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