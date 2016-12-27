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На поднятых из воды обломках Ту-154 и телах жертв катастрофы нет следов взрывчатки
В прессу продолжает поступать информация, исключающая версию теракта на борту самолета Минобороны РФ Ту-154, упавшего в Черное море 25 декабря.
На этот раз стало известно об отсутствии следов взрывчатки, а также свидетельствующих о внешнем воздействии повреждений на фрагментах воздушного судна и телах, поднятых из воды.
Об этом "Интерфаксу" рассказали источники, знакомые с ситуацией. "К настоящему времени эксперты-криминалисты не обнаружили на обломках самолета и телах погибших следов, свидетельствующих о том, что на лайнер могло быть оказано внешнее воздействие", - сказал собеседник агентства. Также исследования останков, поднятых из воды, не выявили следов взрывчатых веществ, добавил источник.
По его словам, "таким образом, версия теракта на данный момент не находит подтверждения".
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