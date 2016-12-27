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Центр Кудрина привел причины, мешающие реализации реформ в России
Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР), возглавляемого бывшим министром финансов Алексеем Кудриным, оценили "на тройку" реализацию "Стратегии 2020", а также отметили проблемы с выполнением "майских указов".
Каждая из предложенных мер была реализована лишь на 29,5%, что говорит о формальном отношении органов исполнительной власти, говорится в докладе "Анализ факторов реализации документов стратегического планирования верхнего уровня", поступившем в "Интерфакс" во вторник.
По данным РБК, ЦСР в настоящее время готовит собственную стратегию развития страны на 2018-2024 годы. Представить программу аналитики намерены в мае 2017 года.
В новом докладе отмечается, что "Стратегия 2020" проигрывает даже при сравнении со "Стратегией 2010", которая была выполнена на 39%. "Лишь отдельные технические моменты, не требующие серьезных институциональных изменений, были реализованы лучше. Одна из главных проблем в целом - высокий уровень имитации или формальной реализации мер и поручений, что также повлияло на столь низкие оценки", - отмечают эксперты.
Аналитики ЦСР назвали три причины-угрозы, которые традиционно мешают реализации такого рода программ в нашей стране: административные причины, идейные разногласия в экспертном сообществе и противодействие лоббистских групп влияния.
В документе также отмечается, что "майские указы" - хорошая краткая форма для фиксации национальных приоритетов, выработки определенной миссии государственной политики.
"Но из-за недостаточной проработки возникли проблемы с их реализацией. К примеру, выполнение указа о повышении зарплаты врачам и преподавателям привело к резкому сокращению штатов и недовольству людей, с одной стороны, и разбалансировке региональных бюджетов, с другой", - поясняется в докладе.
По мнению экспертов, кроме того, "указы были мерой непрямого действия, размывающей ответственность исполнительной власти". "До сих пор остается неясным, какая степень ответственности за их выполнение (и невыполнение) лежит на губернаторах и какая - на федеральном центре", - говорится в докладе.
Авторы доклада отмечают, что в отличие от "Стратегии 2020" и большинства "майских указов" приоритетные национальные проекты были скорее ориентированы не на институциональные изменения, а на финансирование инвестиционных и текущих расходов на развитие соответствующих отраслей.
Что касается нацпроектов, то эксперты положительно оценили их роль - в условиях наличия избыточных финансовых ресурсов федерального бюджета они существенно улучшили инфраструктуру, что признают и региональные власти.
"Как госинвестиции нацпроекты в целом были эффективны (хотя приводятся примеры и их неэффективной реализации), но, по сути, речь не шла о реформах, качество институциональной среды они не меняли. Авторы доклада называют нацпроекты классическим примером ручного управления высокого качества", - поясняется в документе.
Для создания более эффективной стратегии авторы доклада предлагают перейти к трехуровневой системе стратегического планирования. Также эксперты считают эффективным создать специальное агентство, которое бы стояло над министерствами и в задачи которого входило бы проведение реформ и индикативное планирование.
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