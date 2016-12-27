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27 Декабрь 2016 г.

"Роснефть" выкупила у "Системы" нефтесервисную компанию

Компания "Роснефть", которой руководит Игорь Сечин, купила у АФК "Система", принадлежащей Владимиру Евтушенкову, нефтесервисную компанию "Таргин", работающую с "Башнефтью".

Как говорится в сообщении "Роснефти", сумма сделки составляет 4,1 миллиарда рублей. Агентство РБК отмечает, что за ту же сумму "Система" приобрела "Таргин" в 2013 году. Сделку между "Роснефтью" и "Системой" должна одобрить Федеральная антимонопольная служба.

В 2014 году Арбитражный суд Москвы изъял у "Системы" контрольный пакет "Башнефти" в пользу государства, а Евтушенков оказался в СИЗО в рамках расследования об отмывании денег при покупке башкирской компании. В октябре 2016 года контрольный пакет акций "Башнефти" отошел компании Сечина.

Евтушенков был освобожден из-под ареста в декабре 2014 года. На следующий день после освобождения Евтушенков поехал на новогодний прием в Кремль, где, как он рассказывал "Дождю", поблагодарил президента Владимира Путина за снятие ареста. В январе 2015 года стало известно, что уголовное дело против Евтушенкова было прекращено.

Лилия Ларина
Теги: Башнефть, Роснефть
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