Президент Татарстана раскритиковал планы федерального центра по изъятию денег у регионов-доноров

27 Декабрь 2016 г.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов раскритиковал федеральный центр, забирающий деньги у регионов-доноров ради выплаты дотаций экономически слабым регионам и одновременно лишающий благополучные субъекты федерации финансирования в рамках федеральных программ, сообщает ИА "Татар-Информ".

В следующем году увеличится доля поступлений от НДПИ, поступающая в федеральный бюджет, напомнил он в понедельник на заседании Госсовета республики в ходе обсуждения законопроекта о внесении изменений в бюджет Татарстана на 2016 год.

"В одностороннем порядке принимается решение на федеральном уровне. Никаких согласований! Плюс еще есть попытка изменить соотношение по софинансированию: те, кто хорошо работает, вообще не должны получать федеральных субсидий. Это вообще глупости! Куда страна идет? Мы же федеративное государство! Как это мы не можем участвовать в федеральных программах? Это непродуманное решение. Мы свое мнение по этому поводу говорим," - заявил президент РТ.

В Татарстане, по словам Минниханова, понимают, "что нужно поддерживать регионы-реципиенты, но не за счет ухудшения ситуации, которую мы имеем". Однако, посетовал он, "весь заработок за следующий год, если мы хорошо поработаем, уйдет на покрытие того, что у нас изъяли".

"А у нас же тоже люди живут и работают, мы же создаем добавленную стоимость, мы платим налоги, строим новые предприятия, создаем рабочие места! Никто это не слышит", - подчеркнул он.

При этом глава республики раскритиковал "некоторых наших федеральных руководителей", которые, как он считает, докладывают президенту России, что изъятие средств проходит для регионов безболезненно.

"Наверное, президенту России докладывают, что это безболезненно, - возмутился Минниханов. - Как безболезненно? Это болезненно, мы должны свое мнение высказать, это неправильно. Огромные суммы теряют Москва, Ханты-Мансийск, Санкт-Петербург, мы".

"Раскулачивание уже было, мы знаем последствия", - добавил лидер Татарстана.

Минниханова поддержал спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, отметивший, что практика отъема денег у доноров нарушает Конституцию РФ ради выполнения "майских указов" президента в соседних регионах. "Мы возражаем", - заявил спикер.

В конце сентября правительство РФ приняло решение о дополнительном изъятии у регионов части налога на прибыль. Если раньше из его ставки в 20% у регионов оставалось 18%, то теперь они получат лишь 17%, а все то, что смогут заработать сверх плана, смогут оставить себе.

26 сентября на совещании по вопросам совершенствования межбюджетных отношений президент РФ Владимир Путин отметил, что большой разрыв в бюджетных доходах отдельных субъектов РФ приводит к растущей разнице в оплате труда проживающего на разных территориях населения, объемах финансирования социальных, инфраструктурных проектов.

По данным экспертов Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) при президенте РФ, по итогам первого полугодия 2016 года уровень жизни населения и потребление домохозяйств продолжают снижаться в подавляющем большинстве регионов. Доходы граждан сократились в 72 субъектах РФ, в том числе во всех регионах востока страны и Урала, а также Приволжского ФО, за исключением Татарстана.

Регионами-донорами в 2016 году в России являются: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Республика Татарстан, Свердловская, Челябинская, Тюменская области, Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО и Ямало-Ненецкий АО.

Основными получателями дотаций из центра в этом году были: Чеченская Республика, Дагестан, Ингушетия, Крым и Севастополь.