В Москву отправлены 11 тел погибших в автокатастрофе Ту-154 в Черном море

26 Декабрь 2016 г.

На месте крушения самолета Ту-154, разбившегося 25 декабря в акватории Черного моря, продолжается поисковая операция. За первые сутки работ найдено 11 погибших из 92 находившихся на борту. Первый самолет с телами жертв авиакатастрофы отправлен в Москву. Группировка сил спасателей на месте трагедии уже насчитывает 3,5 тысячи человек.

О ходе спасательных работ рассказали в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России. За первые сутки поисковой операции найдено 11 тел погибших и 154 фрагмента самолета, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление ведомства.

Первый самолет с 10 телами жертв авиакатастрофы вылетел в Москву. "Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с обнаруженными на месте авиакатастрофы 10 телами и 86 фрагментами вылетел в Москву , где будет проводиться их опознание и генетическая экспертиза специалистами Бюро судебной медицинской экспертизы и 111 Центра судебно-криминалистической экспертизы Минобороны России", - заявил агентству сотрудник департамента.

Позже заместитель министра обороны РФ Павел Попов сообщил, что первый рейс с телами погибших при крушении самолета в Черном море сел в Москве на аэродроме Чкаловский.

По данным МЧС, у родственников погибших в авиакатастрофе Ту-154 начинают брать биоматериалы, сообщает "Интерфакс".

При этом поисковая операция в районе крушения Ту-154 в ночь на понедельник, 26 декабря, не прекращалась ни на минуту. Группировка сил на месте крушения воздушного судна увеличилась до 3,5 тысячи человек; поисково-спасательные работы проводятся в три смены, сообщили ТАСС в Минобороны.

Как сообщается на сайте Кремля, президент РФ Владимир Путин объявил понедельник, 26 декабря, днем общенационального траура в связи с авиакатастрофой в Краснодарском крае. Правительству поручено сформировать комиссию во главе с министром транспорта Максимом Соколовым для тщательного расследования причин трагедии и оказания помощи родственникам погибших.

Самолет Минобороны Ту-154 в воскресенье, 25 декабря, в 05:27 по Москве пропал с радаров спустя две минуты после вылета из Сочи. На борту воздушного судна, по последним данным, находилось 92 человека. Они направлялись в Сирию. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

Среди жертв катастрофы - 64 сотрудника ансамбля песни и пляски имени Александрова и его руководитель Валерий Халилов, три съемочных группы (телеканалов НТВ, "Звезда" и "Первого"), врач Елизавета Глинка, которая везла в Сирию медикаменты, а также директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков.

По факту крушения самолета СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия"). После авиакатастрофы в СМИ стала обсуждаться версия о возможном теракте на борту воздушного судна.

Однако источник ТАСС в спецслужбах ранее сообщил, что она не рассматривается как основная по ряду причин. До вылета с аэродрома Чкаловский в Московской области самолет тщательно досматривался. Кроме того, о его дозаправке в Сочи заранее не знал никто - она была вызвана непогодой в Моздоке. После прилета в Адлер воздушное судно держалось под охраной.

Кроме того, опрошенные "Коммерсантом" специалисты допустили, что катастрофа могла произойти из-за технической неисправности. В частности, мог случиться обрыв привода закрылков, из-за чего они были выпущены неравномерно. Также не исключен вариант с попаданием в так называемый плоский штопор: эту ситуацию мог спровоцировать заклинивший в положении "кабрирование" стабилизатор Ту-154.

При этом ранее эксперты указывали на подозрительно большой разлет осколков, который может свидетельствовать о разрушении самолета в воздухе. Также обращали внимание на то, что пропавшее с радаров воздушное судно не подавало никаких сигналов бедствия. Также эксперты отмечали, что Ту-154 сам по себе очень надежен.