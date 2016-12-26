Нетаньяху вызвал послов из стран, голосовавших против Израиля в Совбезе ООН

26 Декабрь 2016 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вызвал на беседу послов стран - членов Совета Безопасности ООН, голосовавших за резолюцию, которая требует от Израиля немедленно прекратить всю поселенческую деятельность на палестинских землях. В числе таких стран и Россия, сообщает newsru.com.

В канцелярии главы правительства еврейского государства добавили, что "речь идет о тех странах, у которых есть дипотношения" с Израилем. Встречи с послами будут проводить в индивидуальном порядке соответствующие (региону) заместители генерального директора МИД Израиля.

Совет Безопасности ООН 23 декабря большинством голосов принял резолюцию, которая требует от Израиля немедленно прекратить всю поселенческую деятельность на палестинских землях. За документ высказались 14 из 15 стран - членов Совбеза, в то время как делегация США при голосовании воздержалась, не вняв просьбе израильских властей заблокировать текст.

Резолюцию, изначально в четверг предложенную Египтом, но снятую Каиром с голосования в тот же день, выдвинули повторно в пятницу в СБ ООН Сенегал, Новая Зеландия, Малайзия и Венесуэла. Израиль уже предпринял ряд мер в отношении двух этих стран из четырех, с которыми у него есть дипломатические отношения. Было решено отозвать послов из Сенегала и Новой Зеландии.

Канцелярия премьер-министра сообщила, что премьер-министр дал указания отменить встречу с руководством Министерства иностранных дел Сенегала, которая должна была состояться через три недели, а также проинструктировал МИД отменить все программы помощи Сенегалу.

Нетаньяху также отдал распоряжение МИД страны в течение месяца провести ревизию отношений Израиля с ООН после принятия резолюции по поселениям.