Путин: У России есть средства для исполнения социальных обязательств

26 Декабрь 2016 г.

Проходящая 23 декабря большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина началась с вопроса об экономике. Мероприятие проходит в Центре международной торговли. Прямую трансляцию ведут информагентства, в частности "РИА "Новости", телеканалы "Россия-1", "Россия-24" и Первый канал, а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России". Вступительного слова на этот раз глава государства произносить не стал.

Первый вопрос задал журналист радиостанции "Маяк", который поинтересовался, в каком состоянии находится российская экономика, вспомнив процитированный в прошлом году Путиным анекдот про белые и черные полосы.

Отвечая на этот вопрос, Путин предложил сравнить макроэкономические показатели прошлого года и нынешнего года. "По ВВП страны в прошлом году был спад 3,7%, в этом году снижение будет около 0,5-0,6%. За ноябрь был даже намечен рост", - отметил он.

По словам президента, в ряде отраслей экономики происходит рост производства, в частности в машиностроении, химической промышленности, легкой промышленности и АПК.

"Там рост вообще серьезный. Он в прошлом году у нас был 2,6%. В этом году мы планировали 3,2%, на данный момент времени - (зафиксирован рост) 4,1%. По году будет не меньше 4%", - сказал Путин. Он отметил, что надо сохранить такую динамику роста производства в АПК.

Инфляция в России 2016 году будет на рекордно низком уровне, 5,5%, заявил президент. "Самый лучший показатель был у нас в 2011 году - это было 6,1%. В этом году у нас будет уверенно меньше 6%. Скорее всего, а мы так думали, что будет 5,7-5,8%, скорее всего, будет где-то в районе 5,5%. То есть это рекордно низкий уровень инфляции", - отметил глава государства.

По словам Путина, сейчас есть все основания полагать, что удастся достичь целевых показателей по инфляции и в ближайшее время выйти на параметры инфляции в размере 5%, а далее на уровень 4%.

Президент также подчеркнул, что золотовалютные резервы ЦБ немного подросли. Вместе с тем он констатировал, что упали реальные доходы населения. В то же время, по словам Путина, обнадеживает, что за последнее время заработные платы в реальном секторе экономики все-таки подросли.

Дефицит федерального бюджета России в 2016 году, как сообщил президент, достигнет 3,7% ВВП против 2,6% годом ранее. "Дефицит бюджета у нас в прошлом году был, по-моему, 2,6%. В этом году чуть-чуть будет повыше. На данный момент за 10 месяцев - это, по-моему 2,4%, но будет 3,7%", - сказал Владимир Путин.

По его словам, это абсолютно приемлемая величина, в том числе и потому, что в России сохраняется положительный баланс во внешней торговле - более 70 млрд долларов.

"Мы сохранили наши резервы. Да, Резервный фонд правительства несколько сократился, но ФНБ остался практически неизменным. Резервы правительства остаются на уровне 100 млрд долларов", - также подчеркнул президент.

Затем журналистка из Татарстана задала вопрос об оздоровлении финансовой системы и работе Центробанка. Она поинтересовалась, нужны ли России региональные банки и как можно защитить физлиц.

Президент России в ответ подчеркнул, что поддерживает линию Банка России на оздоровление финансовой системы РФ, она обеспечивает интересы вкладчиков. "Ту линию, которую проводит Центральный банк по оздоровлению финансовой системы, поддерживают практически все на экспертном уровне и у нас в России, и эксперты на международном уровне. Нет никого, кто считал бы, что ЦБ РФ, оздоравливая финансовую систему России, действует ошибочно. Таких просто нет. Эта работа направлена на обеспечение интересов вкладчиков прежде всего", - сказал Путин.

Президент РФ также отметил, что в том случае, если на финансовом рынке РФ будут оставаться учреждения, которые являются так называемыми "прачечными", то "ничего хорошего из этого не получится".

"Вкладчики будут страдать. И для того, чтобы обеспечить интересы физических лиц, введена система гарантирования", - отметил Путин.

Далее в ходе мероприятия президент назвал основную статью экономии бюджета в 2017 году. "Основная статья экономии бюджетных средств придется на раздел "Национальная оборона". Если в 2011 году мы тратили 2,7% ВВП на раздел "Национальная оборона", то в этом году - за последние пять - мы сильно увеличили эти расходы, это уже 4,7%, в следующем году будет 3,3% и в 2019 году - 2,8% ВВП. И на протяжении нескольких лет будем его держать", - сказал Путин.

Президент также полагает, что у России есть средства для исполнения социальных обязательств. "У нас полностью заложены все средства, все деньги для исполнения социальных обязательств, в том числе и "майских указов" президента 2012 года. Кроме того, мы целиком и полностью сохраним поддержку промышленности", - сказал Путин.

В проекте федерального бюджета на 2016 год на реализацию "майских указов", напомнил президент, предусмотрено 676,1 миллиарда рублей. Выполнение большей части задач должно быть завершено к 2018 году. В частности, заработная плата отдельных категорий бюджетников к этому времени должна вырасти до 100% от средней по региону.

Глава государства также заверил, что Россия не собирается изолировать свою экономику и будет развивать ее в высокотехнологичном направлении.

"Мы не собираемся изолироваться. Российская экономика, безусловно, если она хочет развиваться, а она хочет развиваться и будет развиваться в высокотехнологичном направлении, должна быть частью мировой. Так и будет", - сказал Путин.